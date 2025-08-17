Ngày 16/8, Vizibook tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt của tác giả Doãn Kiến Lợi. Sự kiện thu hút đông đảo phụ huynh, độc giả yêu sách và những người quan tâm đến lĩnh vực giáo dục gia đình.

Tham dự buổi ra mắt có chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn - gương mặt quen thuộc của hàng triệu khán thính giả qua các chương trình tư vấn hôn nhân, gia đình; dịch giả, nhà báo Trần Quỳnh Hương - người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt và nhà báo Hạnh An An - tác giả nhiều bài viết chia sẻ về hành trình làm mẹ.

Các khách mời tham gia chia sẻ tại lễ ra mắt tác phẩm.

Các khách mời đã cùng phụ huynh trò chuyện, giải mã những khoảnh khắc khó nói trong giao tiếp với con, từ cách trò chuyện về giới tính đến ứng xử tinh tế trước thay đổi tâm sinh lý. Dịch giả Quỳnh Hương không chỉ dịch mà còn trực tiếp áp dụng phương pháp trong sách với con mình và nhận thấy sự thay đổi tích cực.

Trong khi đó, nhà báo Hạnh An An mang đến những câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc, gợi mở sự đồng cảm của nhiều bậc phụ huynh. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn gửi tới khách tham dự những tình huống trong đời sống từ đó đưa ra các lời khuyên hữu ích.

Không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ - đó là thông điệp xuyên suốt mà cuốn sách mang lại. Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, khi cha mẹ dễ bị cuốn vào áp lực thành tích, Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt nhắc nhở rằng muốn nuôi dạy một đứa trẻ tốt, trước hết hãy học cách làm một người mẹ đủ tốt.

Từ khi ra mắt tại Trung Quốc, cuốn sách nhanh chóng trở thành hiện tượng trong dòng sách giáo dục gia đình đương đại, được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ và xuất bản tại nhiều quốc gia. Không giáo điều, không lý thuyết suông, tác phẩm chọn cách trò chuyện trực diện, thẳng thắn với cha mẹ: Bạn đang dạy con bằng trái tim hay bằng nỗi sợ?

Ấn bản 2025 do Vizibook phát hành được chính tác giả hiệu đính, bổ sung nội dung nhưng vẫn giữ trọn giá trị nhân văn, sâu sắc đã làm nên sức sống vượt thời gian của tác phẩm.

Ấn bản mới gồm 7 chương, tập trung vào những vấn đề thiết thực nhất trong hành trình nuôi dạy con: từ tình yêu thương, thói quen học tập, giáo dục phẩm chất đạo đức đến việc thoát ra khỏi những ngộ nhận trong giáo dục.

Khác với nhiều cẩm nang liệt kê quy tắc, Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt là chuỗi đối thoại sâu sắc, thẳng thắn phủ định kiểu giáo dục bằng đòn roi, áp đặt kỳ vọng, đồng thời khẳng định mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, có quyền được lắng nghe và trưởng thành theo cách riêng của mình.

Ảnh hưởng của cuốn sách không chỉ dừng lại ở từng gia đình mà còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội về vai trò của giáo dục gia đình: Cha mẹ chủ động học hỏi, trưởng thành cùng con, thay vì chỉ giám sát. Việc tôn trọng cá tính, lắng nghe nội tâm và nuôi dưỡng sự tự lập ngày càng được ủng hộ. Giáo dục gia đình được nhìn nhận như nền móng đầu tiên hình thành nhân cách và năng lực.