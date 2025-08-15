Bạn đã bao giờ tự hỏi: Tại sao mình phản ứng như vậy? Vì sao có lúc mình tập trung như tia laser, nhưng cũng có lúc não bộ như… đi nghỉ mát?

Thực chất câu trả lời cho những thắc mắc đó không nằm ở cảm xúc nhất thời mà ở cách bộ não - "bộ điều hành tối thượng" trong cơ thể bạn, đang vận hành mỗi giây phút. Và đó chính là thế giới mà Amy Brann, chuyên gia hàng đầu về khoa học thần kinh ứng dụng, đưa bạn bước vào qua cuốn sách Huấn luyện não bộ.

"Huấn luyện não bộ" không chỉ là một cuốn sách mà là một tấm bản đồ dẫn bạn từ hiểu biết đến làm chủ chính mình. Ảnh: Waka

Trong suốt hơn 18 năm làm việc với các tập đoàn toàn cầu, Amy Brann đã trở thành "phiên dịch viên" đặc biệt, người hô biến ngôn ngữ phức tạp của khoa học thần kinh thành công cụ huấn luyện con người hiệu quả và dễ tiếp cận hơn. Bà nhận ra một sự thật đơn giản nhưng đáng bàn luận: Không ai sinh ra đã biết cách dùng bộ não mình một cách tối ưu.

Huấn luyện não bộ ra đời từ chính khoảng trống đó. Mục đích khi bà viết cuốn sách này không phải để bạn đọc trở thành nhà khoa học hay nhà nghiên cứu mà để bạn trở thành "nhà chiến lược" cho chính tâm trí và sự thành công của mình.

Hơn 400 trang sách là một hành trình khám phá có cấu trúc rõ ràng với 7 phần, từ kiến thức nền tảng về các vùng não, mạng lưới thần kinh, các chất hóa học điều khiển cảm xúc và hành vi; đến cách biến chúng thành "vũ khí" để ra quyết định tốt hơn, duy trì động lực và thích ứng trước áp lực.

Bạn sẽ gặp lại những "nhân vật" quan trọng trong bộ não như vỏ não trước trán - vị giám đốc điều hành thầm lặng, hạch nền - nơi kiến tạo thói quen, hạch hạnh nhân - trung tâm quản lý cảm xúc và cả những "dòng chảy hóa học" ảnh hưởng tới từng nhịp sống: dopamine của sự hứng khởi, oxytocin của niềm tin, hay cortisol - kẻ quyết định bạn sẽ bình tĩnh hay căng thẳng khi gặp biến cố.

Giữa những cuốn sách về cùng chủ đề não bộ, điều khiến cuốn sách này trở nên khác biệt không nằm ở khối lượng thông tin mà ở cách tác giả biến mọi phát hiện khoa học thành những bước đi cụ thể: Làm thế nào để rèn luyện sự tập trung, điều chỉnh cảm xúc, hoặc thiết kế thói quen giúp bản thân và đội nhóm hoạt động ở phong độ cao nhất.

Tác phẩm này không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức về thần kinh học mà còn mở ra một hệ điều hành mới cho tư duy, được thiết kế để giúp bạn nhận diện cách bộ não thực sự vận hành thông qua việc hiểu rõ từng “bộ phận” và vai trò của chúng trong hành vi, cảm xúc và hiệu suất.

Điểm đặc biệt là tác giả đã "dịch" ngôn ngữ khoa học thành hành động cụ thể, biến thông tin phức tạp thành chiến lược rèn luyện hàng ngày; để từ đó mỗi người biết tối ưu hóa bản thân trong môi trường đầy áp lực cũng như giữ sự sáng suốt khi quyết định và sự bình tĩnh khi đối mặt với khủng hoảng.

Trên tất cả, đây là cuốn sách mà một lãnh đạo kỳ cựu, một nhà quản lý nhân sự hay bất kỳ ai đang muốn "nâng cấp" bộ não của mình đều có thể áp dụng ngay vào thực tế, từ một cuộc họp căng thẳng đến một dự án đầy mục tiêu.

Tác giả chia sẻ: "Khi bạn hiểu bộ não mình hoạt động thế nào, bạn sẽ chủ động thiết kế môi trường, thói quen và phản ứng để tối đa hóa hiệu suất và sống một cuộc đời đáng giá hơn".