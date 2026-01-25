Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, khác với hầu hết các cơ quan khác, tinh hoàn của nam giới không nằm trong ổ bụng mà ở bên ngoài, trong bìu. Cấu trúc đặc biệt này giúp tinh hoàn duy trì nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt khoảng 2-3 độ C, điều kiện lý tưởng để quá trình sinh tinh diễn ra bình thường.

“Khi nhiệt độ xung quanh tinh hoàn tăng cao, đặc biệt nếu kéo dài, quá trình sinh tinh có thể bị ức chế”, bác sĩ Phúc nhấn mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ cao có thể làm giảm số lượng tinh trùng, giảm khả năng di động và thậm chí ảnh hưởng đến hình dạng tinh trùng.

Vì thế, khi nam giới ngâm mình trong bồn nước nóng, đặc biệt là nước có nhiệt độ cao, toàn bộ vùng bìu và tinh hoàn sẽ bị bao phủ trong môi trường nhiệt độ cao hơn mức sinh lý bình thường. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, tinh hoàn không có đủ thời gian để hạ nhiệt, dẫn đến: Tăng nhiệt độ bìu kéo dài, giảm hiệu quả quá trình sinh tinh và ảnh hưởng tạm thời đến chất lượng tinh trùng.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã phải đi khám vô sinh, hiếm muộn. Ảnh: N. Huyền

“Điều đáng lưu ý là tác động này không gây vô sinh ngay lập tức, nhưng có thể tích lũy theo thời gian, đặc biệt ở những nam giới có sẵn yếu tố nguy cơ”, bác sĩ Phúc nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, tác động của nhiệt độ cao lên tinh hoàn thường mang tính tạm thời nếu nguyên nhân được loại bỏ kịp thời. Vì thế, khi nam giới hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao kéo dài, chức năng sinh tinh có thể dần hồi phục.

Tuy nhiên, bác sĩ Phúc lưu ý một chu kỳ sinh tinh hoàn chỉnh kéo dài khoảng 70-90 ngày. Vì vậy, nếu đã có ảnh hưởng, cần một khoảng thời gian đủ dài để chất lượng tinh trùng cải thiện trở lại. Đây cũng là lý do nhiều nam giới không nhận thấy thay đổi rõ rệt ngay nhưng lại phát hiện bất thường khi kiểm tra tinh dịch đồ sau một thời gian duy trì thói quen sinh hoạt không phù hợp.

Có nên nói không với việc tắm bồn nước nóng?

Các bác sĩ cho rằng không cần thiết phải “nói không” hoàn toàn với việc tắm bồn nước nóng. Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc có tắm hay không mà là tắm như thế nào cho hợp lý.

Theo đó, nam giới nên hạn chế sử dụng nước quá nóng, không ngâm bồn quá lâu (tốt nhất dưới 15 phút), tránh duy trì thói quen này hằng ngày và không tắm bồn nước nóng liên tục trong nhiều ngày liền.

Điều chỉnh thói quen sinh hoạt một cách khoa học sẽ giúp nam giới vẫn tận hưởng được cảm giác thư giãn trong mùa đông, đồng thời bảo vệ sức khỏe sinh sản về lâu dài.

Những nhóm nam giới cần đặc biệt thận trọng

Bác sĩ Phúc nhấn mạnh, không phải mọi nam giới đều gặp vấn đề khi tắm bồn nước nóng. Một số nhóm được khuyến cáo cần cẩn trọng hơn, bao gồm:

- Nam giới đang có kế hoạch sinh con

- Người từng được chẩn đoán tinh trùng yếu, ít hoặc kém di động

- Nam giới bị giãn tĩnh mạch thừng tinh

- Người làm việc trong môi trường nhiệt độ cao

- Những người có thói quen vừa tắm bồn nước nóng vừa ngồi lâu, ít vận động.

Ở các nhóm này, chỉ cần nhiệt độ tinh hoàn tăng lên dù trong thời gian ngắn cũng có thể khiến tình trạng sẵn có trở nên trầm trọng hơn.