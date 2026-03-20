Bệnh nhân N.N.N. (41 tuổi) vào Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng biến chứng bàn chân nghiêm trọng. Ông N. có tiền sử đái tháo đường type 2 nhưng kiểm soát đường huyết kém trong thời gian dài.

Trước đó, người đàn ông này bị nước sôi đổ vào bàn chân phải, gây bỏng ngón chân. Tổn thương ban đầu không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì đến cơ sở y tế, ông N. tự xử trí tại nhà bằng cách đắp lá và ngâm nước lá. Chỉ sau vài ngày, vết bỏng chuyển sang nhiễm trùng rồi nhanh chóng hoại tử và lan toàn bộ bàn chân, kèm mùi hôi đặc trưng của mô nhiễm khuẩn.

Khi bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, phải nhập viện tuyến tỉnh và được chuyển viện.

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn - Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, tại thời điểm chuyển đến đây, ông N. sốt cao tới 40 độ C, nhiễm trùng nặng và nhiễm độc rõ rệt. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy nhiều ổ áp-xe sâu, hoại tử lan rộng và đặc biệt có dấu hiệu viêm xương tủy, nhiễm trùng đã xâm nhập vào cấu trúc sâu của chi.

Ông N. được điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, kiểm soát đường huyết bằng insulin, hồi sức dịch và theo dõi sát. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, ông vẫn sốt cao và xuất hiện dấu hiệu tụt huyết áp.

Các bác sĩ đã phải sử dụng kháng sinh mạnh phối hợp nhằm bao phủ nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm. Tuy nhiên, trong trường hợp hoại tử lan rộng, kháng sinh khó phát huy hiệu quả do mô hoại tử gần như không được tưới máu, trở thành “vùng mù” của thuốc.

Trước tình hình này, hội chẩn liên khoa được tiến hành khẩn trương. Do tổn thương lan rộng, kèm viêm xương và áp xe sâu, phương án bảo tồn chi không còn khả thi.

Sau đó, các bác sĩ buộc phải quyết định cắt cụt 1/3 cẳng chân của ông N. để loại bỏ hoàn toàn ổ nhiễm trùng, đồng thời tạo điều kiện cho phục hồi chức năng về sau.

Bác sĩ Tuấn cảnh báo, đây không phải là trường hợp hiếm gặp và hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người bệnh xử trí đúng ngay từ đầu. Những nguyên tắc cơ bản như không tự ý đắp lá, giữ vết thương sạch, đến cơ sở y tế sớm và kiểm soát tốt đường huyết có vai trò quyết định trong việc ngăn ngừa biến chứng nặng.

7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có tới 1/3 bệnh nhân đái tháo đường bị mắc bệnh võng mạc dẫn tới hàng triệu người có nguy cơ mù lòa do biến chứng của bệnh này.

5 thực phẩm giúp no lâu, ổn định đường huyết Một số thực phẩm như khoai lang để lạnh, các loại đậu, rong biển, sữa chua Hy Lạp, yến mạch được đánh giá cao về tác dụng với đường huyết.