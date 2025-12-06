Ngày 6/12, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức sự kiện họp mặt tại khách sạn Rex Sài Gòn với sự tham gia của lãnh đạo 168 phường, xã thuộc TPHCM cùng giới truyền thông, mang thông điệp “Saigontourist Group – Kết nối – Đồng hành – Phát triển du lịch cùng cộng đồng”.

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030, với sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng địa phương.

Khoảng 300 khách mời, bao gồm đại diện Thành ủy, UBND TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng bí thư và chủ tịch UBND của 168 phường, xã tham gia sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cam kết thúc đẩy du lịch xanh, bền vững, đưa thành phố thành điểm đến hàng đầu châu Á. Ảnh: BTC

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group chia sẻ: thông qua chương trình, Tập đoàn mong muốn tạo nên dấu ấn truyền thông tích cực, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành du lịch Việt Nam. Đồng thời, sự kiện còn là minh chứng cho cam kết của Saigontourist Group trong việc đồng hành cùng chính quyền và người dân TP.HCM, hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững, đưa TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.

Bà nhấn mạnh: "Để phát triển du lịch Việt Nam vươn tầm thế giới, cần có sự kết nối sâu sắc và đồng hành bền vững giữa các bên liên quan. Sự kiện này là minh chứng cho chiến lược 'Tam giác Vàng' mà Saigontourist Group kiên định theo đuổi, bao gồm sự hợp tác giữa Saigontourist Group, chính quyền và cộng đồng địa phương."

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, việc hợp tác với 168 phường, xã tại TP.HCM cùng các đối tác truyền thông chiến lược đã thể hiện rõ cam kết không chỉ trong việc phát triển kinh tế du lịch, mà còn bảo tồn di sản, xây dựng môi trường du lịch văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bà bày tỏ niềm tin rằng, thông qua sự kết nối, đổi mới và tập trung vào du lịch xanh, Saigontourist Group sẽ đồng hành cùng chính quyền TP.HCM, đưa thành phố trở thành "Điểm đến hàng đầu châu Á" – một đô thị hiện đại, giàu bản sắc, thân thiện và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh vai trò quan trọng của Saigontourist Group – một doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng trải dài khắp cả nước và có bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các sản phẩm du lịch.

Ông cho biết, TPHCM đã triển khai mô hình “mỗi địa phương có ít nhất một sản phẩm du lịch” với 22 địa phương xây dựng được các sản phẩm đặc trưng. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng và phát triển thêm những ý tưởng mới cho 168 phường, xã và các đặc khu, nhằm biến mỗi địa bàn thành một điểm đến hoặc sở hữu sản phẩm du lịch riêng biệt.

Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Saigontourist Group cùng các đơn vị liên quan tăng cường hợp tác để làm phong phú thêm hệ thống điểm đến của thành phố. Đồng thời, ông đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của việc đẩy mạnh các chương trình về du lịch số và du lịch xanh – hai mục tiêu chiến lược của ngành du lịch TPHCM trong thời gian tới.