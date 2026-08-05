Sau khi rời Liverpool, Salah trở thành cầu thủ tự do được nhiều đội bóng săn đón. Đầu tuần qua, Trabzonspor xác nhận đang đàm phán với tiền đạo người Ai Cập.

Quá trình thương thảo thuận lợi nên Salah sẽ có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay (5/8), để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức ký hợp đồng.

Salah chuẩn bị ký 2 năm với Trabzonspor - Ảnh: SunSport

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Mohamed Salah sẽ xuất hiện tại Nhà ga Hàng không Sân bay Ataturk (Istanbul) lúc 12h00 ngày thứ Tư, 5/8.

Cùng ngày, vào buổi tối, cầu thủ sẽ di chuyển tới Trabzon. Thời gian và các thông tin liên quan đến lễ chào đón tại Trabzon sẽ được công bố trên các kênh truyền thông chính thức của CLB."

Tại đội bóng mới, Salah sẽ tái ngộ một gương mặt quen thuộc là thủ thành Andre Onana. Người gác đền Cameroon đang thi đấu cho Trabzonspor theo dạng cho mượn từ MU.

Ngoài Onana, Salah cũng sát cánh cùng cựu trung vệ Man City Stefan Savic và tuyển thủ Cape Verde Sidny Lopes Cabral - gương mặt gây ấn tượng tại World Cup 2026 vừa qua.

Salah từng thông báo quyết định rời Liverpool từ tháng 3, khép lại hành trình kéo dài 9 năm thành công rực rỡ tại sân Anfield.

Ở cấp độ đội tuyển, Salah cũng vừa trải qua kỳ World Cup 2026 đáng nhớ, cùng Ai Cập lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 1/8. Tiền đạo 34 tuổi ghi 1 bàn và có 2 pha kiến tạo sau 5 trận.

Về phía Trabzonspor, họ cán đích vị trí thứ ba tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa trước, kém nhà vô địch Galatasaray 8 điểm. Với sự xuất hiện của tân binh Salah, CLB kỳ vọng đủ sức cạnh tranh danh hiệu mùa giải mới.