Ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia, Saudi Arabia và Iraq sẽ đấu vòng tròn, mỗi đội chơi 2 trận. Đội dẫn đầu sẽ dự thẳng World Cup 2026. Đội đứng thứ 2 có vé chơi play-off liên lục địa, đội đứng thứ 3 bị loại.

Màn so tài giữa Saudi Arabia và Indonesia sớm diễn ra cởi mở và hấp dẫn. Ngay phút 11, sau khi VAR xác nhận tình huống phạm lỗi, Indonesia được hưởng phạt đền. Kevin Diks không bỏ lỡ cơ hội, sút chuẩn xác mở tỷ số cho đại diện Đông Nam Á.

Indonesia ghi hai bàn trên chấm phạt đền - Ảnh: Timnas

Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Saleh Abu Al Shamat tỏa sáng với pha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Đến phút 36, VAR lại vào cuộc xác định Saudi Arabia được hưởng phạt đền. Firas Al Buraikan thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Al Buraikan tiếp tục chứng minh đẳng cấp với pha lập công cận thành ở phút 62, hoàn tất cú đúp và giúp đội bóng Tây Á dẫn 3-1.

Những nỗ lực của Indonesia chỉ mang lại hy vọng muộn màng. Phút 88, một tình huống VAR khác xác định bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp họ có quả phạt đền thứ hai. Kevin Diks lại thực hiện chuẩn xác, rút ngắn 2-3 và cũng hoàn tất cú đúp cá nhân.

Thua đau Saudi Arabia khiến hi vọng đi World Cup của Indonesia càng mong manh - Ảnh: Timnas

Kịch tính dâng cao ở phút bù giờ khi Mohamed Kanno bên phía Saudi Arabia bị truất quyền thi đấu. Dù chơi hơn người trong 11 phút cuối, Indonesia không thể tạo nên kỳ tích.

Trận đấu khép lại với chiến thắng kịch tính 3-2 cho Saudi Arabia, khiến hy vọng World Cup của Indonesia thêm mong manh.

Ghi bàn:

Indonesia: Kevin Diks 11' (pen) 88' (pen)

Saudi Arabia: Saleh 17', Al Buraikan 36' (pen) 62'

Thẻ đỏ: Kanno (Saudi Arabia) 90'+3

Đội hình xuất phát:

Indonesia: Paes, Yakob, Diks, Idzes, James, Klok, Pelupessy, Jonathans, Oratmangoen, Beckham, Kambuaya.

Saudi Arabia: Al-Aqidi, Boushal, Thakri, Al Tambakti, Al Harbi, Al Dawsari, Al Khaibari, Aldawsari, Aljuwayr, Saleh, Al Buraikan.