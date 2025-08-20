Barca ra quân La Liga 2025/26 như ý – thắng 3-0 Mallorca, thuyền trưởng Hansi Flick lập tức thưởng cho các học trò 1 ngày nghỉ trọn vẹn.

Được thầy Hansi Flick 'thưởng' cho 1 ngày nghỉ, Lamine Yamal tranh thủ đi Pháp chơi với bạn gái mới. Ảnh: MDZ

Anh chàng Lamine Yamal tận dụng triệt để thời gian, có ngay chuyến ‘du hí’ với bạn gái mới Nicki Nicole– nữ rapper người Argentina, từng có mặt ở sinh nhật 18 tuổi của anh hồi tháng 7.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Lamine Yamal và người yêu hơn 6 tuổi đã bay đến Monaco, tận hưởng thời gian tuyệt vời bên nhau ở khách sạn 5 sao sang chảnh Mybourne Riviera. Anh chàng cho thấy độ chịu chơi đáng nể: chi hơn 10.000 euro cho 1 đêm tại đây.

Bữa tối sang chảnh dành cho 'thần đồng' Barca và bạn gái hơn 6 tuổi. Ảnh: Gossip FCB

Lamine Yamal và Nicki Nicole tiến triển mối quan hệ yêu đương sau tiệc sinh nhật của anh. Vào tháng trước, cả 2 được phát hiện hôn nhau trong 1 hộp đêm, trải qua thời gian ‘vui vẻ’ đến 4 giờ sáng mới rời đi.

Và có vẻ cặp đôi đang yêu không muốn giấu giếm nên cuối tuần qua, Nicki Nicole được trông thấy có mặt trên khán đài cùng gia đình Lamine Yamal để cổ vũ anh và Barca khởi đầu chiến dịch mới.

Yamal đang rất 'say' cô nàng rapper người Argentina. Ảnh: MDZ

Số 10 mới của Barca có ngày thi đấu thăng hoa với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Trong khoảnh khắc ăn mừng, Yamal hướng về khán đài tặng bàn thắng cho bạn gái mới.

Theo MB, chuyện Yamal vung tiền dẫn bạn gái đi ‘du hí’ đã đến tai lãnh đạo Barca. Chủ tịch Joan Laporta và các cộng sự không có nhắc nhở gì viên ngọc quý của mình, nhưng mối lo lại tăng thêm một ít, sau tiệc sinh nhật xa hoa, đi nghỉ hè nhiều ồn ào của Yamal,…

Cuối tuần qua, Nicki Nicole có mặt trên sân cổ vũ cho Yamal và Barca. Ảnh: Diario Ole

Joan Laporta đã tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Ronaldinho bởi lối sống hào nhoáng, không tránh được những cám dỗ bên ngoài sân cỏ và ông không muốn điều tồi tệ lặp lại với Lamine Yamal.

Sao trẻ 18 tuổi hiện là tâm điểm mọi sự chú ý ở Barca, bởi tài năng của anh, nhưng sự nổi tiếng đi kèm rủi ro nếu Yamal không có đủ sự khiêm tốn và kỷ luật trong đời sống cá nhân.

Vấn đề của Barca là làm sao để Yamal vẫn được tận hưởng niềm vui tuổi trẻ, nhưng trong một khuôn khổ để anh có thể phát huy và tỏa sáng nhất trên sân.