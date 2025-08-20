Không chỉ đẩy nhanh việc mua chân sút người Thụy Điển, lãnh đạo Liverpool còn xúc tiến bản hợp đồng khác - Marc Guehi từ Crystal Palace.

Sự xuất hiện của hai cầu thủ này ở sân Anfield sẽ nâng tổng tiền chi tiêu trong mùa hè của Liverpool lên 466 triệu bảng, sau khi đưa về Florian Wirtz, Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitike và Giovanni Leoni.

Liverpool quyết tâm chiêu mộ Alexander Isak - Ảnh: SunSport

Trước đó, đội bóng vùng Meryseyside bị từ chối lời đề nghị ban đầu trị giá 110 triệu bảng. Về phần Newcastle, họ định giá Alexander Isak lên đến 150 triệu bảng Anh.

Vòng đấu sắp tới, Liverpool sẽ có chuyến làm khách đến sân St James Park của Newcastle. Chắc chắn Isak sẽ không ra sân bởi anh đang "đình công" đòi ra đi.

Nhiều fan Toon Army đã quay sang nguyền rủa Isak là "thằng khốn tham lam" với hành động chống lại Newcastle - đội bóng biến anh thành ngôi sao sau 3 mùa ở Ngoại hạng Anh.

Về phần HLV Arne Slot, ông đã nói với lãnh đạo The Kop rằng, Alexander Isak là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch tái cấu trúc đội hình bảo vệ vương miện Ngoại hạng Anh.

Điều đó chưa bao giờ thay đổi dù Liverpool đã chiêu mộ Hugo Ekitike từ Frankfurt. Tiền đạo người Pháp cho thấy khả năng thích ứng tốt, ghi bàn trong cả hai trận Siêu cúp Anh và vòng mở màn Premier League.

Liverpool cũng đang xúc tiến mua thêm Marc Guehi - Ảnh: Sky Sports

Với trường hợp Marc Guehi, các cuộc đàm phán giữa Palace và Liverpool diễn ra trong không khí thân thiện bởi chủ tịch Eagles - Steve Parish giữ mối quan hệ thân thiết với Giám đốc điều hành Liverpool - Michael Edwards.

The Kop sẵn sàng trả 35 triệu bảng để giành lấy sự phục vụ của Guehi - hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội chủ sân Selhurst Park. Bản thân trung vệ này cũng muốn ra đi trước khi phiên chợ hè khép lại.