GyayPnRXIAAqQPJ.jpg
Van Dijk đeo băng thủ quân Liverpool
Gya0vl9WUAAkkk9.jpg
Sau nhiều đợt hãm thành, Liverpool có bàn mở tỷ số nhờ công của tân binh Ekitike
Gyaux_bXIAAfy 2.jpg
Tiền đạo người Pháp tri ân Diogo Jota
Gya2vnUXcAAGSFM.jpg
Ngay đầu hiệp hai, Gakpo nhân đôi cách biệt cho chủ nhà
Gya0GLoWkAAV4L8.jpg
Tiền đạo Hà Lan ăn mừng
Gya3fOPWQAAvrnk.jpg
Phút 64, Semenyo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
Gya6sSFXMAAmWYt.jpg
Tiếp đó, Semenyo hoàn tất cú đúp vào lưới Alisson
Gya9JVFXIAAEIoN.jpg
Trong cảnh khó khăn, Chiesa vào sân từ ghi dự bị và tỏa sáng rực rỡ
GybCcGqXQAE7dIC.jpg
Tiền đạo Italia nâng tỷ số lên 3-2 với cú volley quyết đoán trong vòng cấm
GybCekKWIAAgJ1a.jpg
Khoảng thời gian bù giờ, Salah cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số
Gya u hWkAAPZ2f.jpeg
Liverpool giành 3 điểm nghẹt thở trận ra quân

Nguồn ảnh: Premier League, LFC, TNT Sports

Lịch thi đấu
Vòng 1
16/08/2025 18:30:00 Aston Villa - Newcastle
16/08/2025 21:00:00 Brighton - Fulham
16/08/2025 21:00:00 Sunderland - West Ham
16/08/2025 21:00:00 Tottenham - Burnley
16/08/2025 23:30:00 Wolves - Manchester City
17/08/2025 20:00:00 Chelsea - Crystal Palace
17/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - Brentford
17/08/2025 22:30:00 Manchester United - Arsenal
19/08/2025 02:00:00 Leeds - Everton