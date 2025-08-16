Kết quả Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League mùa giải 2025/26.
Nguồn ảnh: Premier League, LFC, TNT Sports
|Lịch thi đấu
|Vòng 1
|16/08/2025 18:30:00
|Aston Villa - Newcastle
|16/08/2025 21:00:00
|Brighton - Fulham
|16/08/2025 21:00:00
|Sunderland - West Ham
|16/08/2025 21:00:00
|Tottenham - Burnley
|16/08/2025 23:30:00
|Wolves - Manchester City
|17/08/2025 20:00:00
|Chelsea - Crystal Palace
|17/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest - Brentford
|17/08/2025 22:30:00
|Manchester United - Arsenal
|19/08/2025 02:00:00
|Leeds - Everton
MU sẽ chuyển hướng sang tiền vệ Morten Hjulmand của Sporting Lisbon, trong trường hợp thất bại khi lôi kéo Carlos Baleba rời Brighton.
Cuộc đua La Liga 2025/26 hứa hẹn kịch tính, nhưng trên tất cả là đại chiến giữa những số 10 Lamine Yamal và Kylian Mbappe.
Tin tức về chuyển nhượng 15/8: MU cân nhắc ký Conor Gallagher, Bayern Munich giải cứu Christopher Nkunku, AS Roma chiêu mộ Jadon Sancho.
MU đã bật đèn xanh cho Hojlund sang AC Milan theo dạng cho mượn, nhưng Fulham vừa liên hệ để chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch.