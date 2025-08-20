Real Madrid có chiến thắng vừa đủ trước Osasuna nhờ bàn duy nhất của Kylian Mbappe được thực hiện từ chấm 11m do anh kiếm được, ở phút 51.

Xabi Alonso ra mắt La Liga trên cương vị mới bằng một chiến thắng với Real Madrid. Ảnh: RM

Tuy khá vất vả trước Osasuna nhưng Real Madrid có rất ít thời gian để chuẩn bị, lại thêm không có được đội hình mạnh nhất – vắng 5 cầu vì chấn thương và treo giò (Jude Bellingham, Camavinga, Mendy, Endrick bà Rudiger), nên kết quả là tích cực cho Xabi Alonso và học trò.

Marca cho biết, trở lại Bernabeu đảm trách ‘ghế nóng’, Xabi Alonso đã “phá lệ” của HLV Ancelotti, người thầy của mình ở cả Real Madrid và Bayern Munich trong sự nghiệp cầu thủ.

Cụ thể, Ancelotti duy trì công bố đội hình xuất phát Real Madrid 2 giờ trước mỗi trận đấu, giờ đây Xabi Alonso thay đổi ‘thói quen’ ấy, chỉ làm điều đó trước 70 phút!

Thuyền trưởng 43 tuổi nói về màn trình diễn của Kền kền ra quân La Liga 2025/26: “Có những điều tốt và một số mặt cần cải thiện. Real Madrid đã tổ chức tốt nhưng còn thiếu sự tươi mới nơi hàng tiền vệ.

Tân binh 18 tuổi Mastantuono (trái) ra mắt được Xabi khen ngợi. Ảnh: RM

Tôi tin rằng đội sẽ tiến bộ và có được nhịp độ tốt hơn. Real Madrid đang trong giai đoạn tinh chỉnh. Chiến thắng ngày ra quân sẽ giúp bạn yên tâm hơn để tiếp tục”.

Xabi Alonso chia sẻ cảm xúc khi trở lại Bernabeu trên cương vị mới: “Thật đặc biệt, khó quên. Trở lại Bernabeu trong vai trò HLV thật tuyệt vời. Hi vọng đây là chiến thắng đầu tiên trong nhiều chiến thắng sau này cùng Real Madrid”.

Ông cũng dành lời khen cho tân binh 18 tuổi, Franco Mastantuono: “Có vẻ như tôi thích cậu ấy. Tôi đã thấy cậu ấy có thể đóng góp và đã có ít phút thi đầu tốt. Franco Mastantuono đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất háo hức. Cậu ấy đã tạo ra ảnh hưởng tốt. Màn ra mắt của Mastantuono là tín hiệu tích cực”.

Xabi có vẻ đang khích được Mbappe làm tốt hơn, tham gia cả vào công lẫn thủ cho Real Masrid. Ảnh: RM

Khi được hỏi liệu Mbappe có trách nhiệm hơn khi được tin tưởng giao cho chiếc áo số 10 của Real Madrid, Xabi cho biết: “Tôi nghĩ, sau mùa giải trước, Kylian Mbappe cho thấy muốn nhiều hơn cùng Real Madrid. Tôi không biết đó có phải là vì số áo (10) hay tham vọng chiến thắng của cậu ấy.

Bạn có thể cảm nhận được Mbappe muốn thể hiện tốt hơn ở cả khía cạnh cá nhân lẫn tập thể, đồng thời truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

Bạn có thể thấy khát khao của Mbappe mỗi ngày. Hôm nay cậu ấy đã tạo ra những pha bóng có phần khác biệt và mang tính quyết định”.