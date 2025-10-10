Samsung sẽ miễn phí việc kiểm tra, tiền công sửa chữa và giảm 50% giá linh kiện sửa chữa cho khách hàng tại vùng lũ.

Ngày 10/10, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, Công ty Điện Tử Samsung Vina chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng từ thiên tai từ ngày 10/10 đến 31/10/2025.

Theo đó, Samsung sẽ miễn phí việc kiểm tra, tiền công sửa chữa và giảm 50% giá linh kiện sửa chữa cho khách hàng là người dùng cuối, đang sử dụng các sản phẩm điện tử, điện lạnh mang nhãn hiệu Samsung được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Samsung không áp dụng cho những sản phẩm đã được can thiệp hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc trung tâm bảo hành ủy quyền. Trong trường hợp không sửa chữa (do hư hỏng nặng, linh kiện không có sẵn), khách hàng có thể chọn giải pháp mua sản phẩm mới với trợ giá từ Samsung.

Chương trình này áp dụng cho các sản phẩm điện tử – điện gia dụng được kích hoạt bảo hành điện tử và bị hư hỏng do ảnh hưởng trực tiếp từ bão lũ tại các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang.

Trước đó, hệ thống bán lẻ CellphoneS đã triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng. Theo đó, người dân có thể mang điện thoại, máy tính, laptop bị ngấm nước sau lũ đến cửa hàng của chuỗi tại địa phương để sấy khô hoàn toàn miễn phí. Những thiết bị hư hỏng nặng sẽ được chuyển về Hà Nội để sửa chữa, hoặc hỗ trợ lên đời máy mới với giá ưu đãi.

Chuỗi cửa hàng FPT Shop cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ cùng chương trình ưu đãi đặc biệt, nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng và giúp việc sửa chữa, mua sắm các thiết bị cần thiết trở nên dễ dàng, tiết kiệm hơn.

Có thể kể đến các chương trình nổi bật như: giảm đến 700.000 đồng đối với laptop/PC, sạc dự phòng từ 199.000 đồng, giảm đến 50% với mặt hàng đồ gia dụng, điện máy thu cũ đổi mới trợ giá 3%, trả góp 0% – trả trước 0 đồng, bảo hành trọn đời với một số dòng sản phẩm.

Cửa hàng cũng miễn phí vệ sinh laptop bị vào nước, hỗ trợ kết nối với thợ địa phương uy tín, giúp người dân yên tâm vệ sinh - sửa chữa tận nơi, nhanh chóng và minh bạch về chi phí. Phạm vi áp dụng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thanh Hoá, Ninh Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái.