Trong thế giới công nghệ, việc chạy theo người dẫn đầu đôi khi là con dao hai lưỡi. Samsung – nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Hàn Quốc – dường như đang rơi vào chính cái bẫy đó khi tiếp tục sao chép chiến lược của Apple.

Hình ảnh rò rỉ về Galaxy S26 series. Ảnh: Smartprix

Nếu xu hướng này không sớm dừng lại, dòng Galaxy S26 sắp tới có thể trở thành bước đi sai lầm nhất của hãng trong nhiều năm qua.

Dòng Galaxy S26: Quá nhiều biến thể, ít đột phá

Khi doanh số tổng thể của ba mẫu điện thoại trong cùng một dòng không đạt kỳ vọng, Samsung lại… bổ sung thêm một phiên bản mới. Đó chính là “tư duy” đang khiến hãng lạc hướng.

Theo kế hoạch ban đầu, Galaxy S26 sẽ chỉ có hai phiên bản chính là bản tiêu chuẩn và bản Ultra.

Mẫu Galaxy Plus vốn không đạt doanh số cao trong các năm trước, đáng lẽ sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng phiên bản Galaxy S26 Edge – được cho là lấy cảm hứng từ thiết kế của iPhone Air, mà chính Apple lại học hỏi ý tưởng từ Google Pixel 10.

Tuy nhiên, do thị trường không mấy mặn mà với các mẫu điện thoại mỏng nhẹ kiểu “Edge”, Samsung đã đổi ý – và hiện đang phát triển lại Galaxy S26 Plus, chỉ vài tháng trước khi ra mắt chính thức.

Kết quả là, nếu không có thay đổi phút chót, Galaxy S26 sẽ ra mắt với 4 phiên bản vào tháng 2 năm tới: bản thường, Plus, Edge và Ultra.

Người dùng đã nhiều lần chứng minh rằng họ không thực sự quan tâm đến dòng Edge hay Plus. Dù vẫn có một nhóm nhỏ khách hàng thích các mẫu này, nhưng đó là thị trường ngách rất hẹp.

Việc duy trì cả hai phiên bản kén người dùng như vậy chỉ khiến danh mục sản phẩm của Samsung trở nên rối rắm và loãng. Thay vì tạo ra sự lựa chọn phong phú, hãng đang tự làm yếu đi giá trị thương hiệu Galaxy S – vốn từng nổi bật vì tính nhất quán và đẳng cấp.

Lá bài “cứu nguy”: Galaxy TriFold

Samsung từ lâu đã dẫn đầu trong mảng điện thoại gập, và đây chính là cơ hội để hãng chứng minh lại tinh thần tiên phong của mình.

Galaxy TriFold được kỳ vọng là chiếc smartphone màn hình gập ba chất lượng. Ảnh: CNET

Thay vì cố thêm những mẫu Plus hay Edge doanh số thấp, Samsung nên loại bỏ hoặc hoãn hai phiên bản này để tập trung vào một sản phẩm hoàn toàn mới: Galaxy TriFold.

Ý tưởng điện thoại màn hình gập ba (TriFold) không còn xa vời – giới công nghệ đã nhiều lần nghe đến tin đồn rằng thiết bị này đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Nếu Samsung quyết định ra mắt Galaxy TriFold như một phần của dòng S26, đó sẽ là nước đi mang tính cách mạng, thể hiện rằng hãng không còn sao chép Apple mà đang tạo ra xu hướng mới.

Việc các hãng công nghệ học hỏi lẫn nhau là điều tất yếu. Nhưng sao chép thông minh mới là chìa khóa để tồn tại. Apple có thói quen không vội vàng áp dụng tính năng mới; hãng luôn đợi đến khi công nghệ chín muồi, rồi “biến nó thành của riêng mình” – khiến người ta quên rằng ý tưởng ấy không phải của Apple.

Samsung cũng từng có phong cách riêng như thế – dám thử, dám liều, và dám thất bại để bứt phá. Nhưng vài năm gần đây, hãng lại chọn cách an toàn: nhìn sang Apple rồi làm theo.

Giờ đây, khi Apple được cho là sẽ tung ra chiếc iPhone gập đầu tiên cùng dòng iPhone 18 vào năm sau, Samsung cần phải đi trước một bước, “đánh úp” đối thủ bằng việc tung ra thiết bị TriFold đầu tiên trên thế giới.

Tin đồn cho biết Galaxy TriFold có thể được giới thiệu ngay trong tháng này, nhưng chưa có lịch bán chính thức. Nếu Samsung chưa sẵn sàng tung sản phẩm ra thị trường, hãng nên hoãn việc công bố và thay vào đó ra mắt TriFold cùng dòng Galaxy S26.

Lý do rất rõ ràng là sự xuất hiện của chiếc điện thoại màn hình gập ba đầu tiên sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý truyền thông, biến sự kiện Galaxy S26 trở thành tâm điểm toàn cầu.

Điều này không chỉ giúp quảng bá cho TriFold mà còn nâng tầm cả dòng S26, vốn đang thiếu sức hút.

Mạo hiểm để tìm lại bản sắc

Dòng Galaxy S26 sẽ hấp dẫn hơn nhiều nếu chỉ tập trung vào hai phiên bản thực sự mạnh mẽ và hoàn thiện – chẳng hạn bản thường và Ultra – thay vì loay hoay với những mẫu Plus hay Edge vô định.

Sự xuất hiện của Galaxy TriFold sẽ là tuyên ngôn tái sinh: Samsung vẫn là hãng dám nghĩ lớn, dám định hình tương lai.

Thiết bị gập ba không còn là khái niệm phòng thí nghiệm, mà trở thành sản phẩm thương mại hóa thực sự, sẵn sàng cạnh tranh với bất kỳ dòng điện thoại cao cấp nào.

Nếu Samsung muốn khôi phục hình ảnh tiên phong từng có ở thời Galaxy S và Note, đây là lúc hãng cần một bước ngoặt táo bạo.

Ra mắt bốn mẫu Galaxy S26 sẽ chỉ khiến người dùng bối rối và làm mờ nhạt thông điệp của thương hiệu.

Nhưng nếu Samsung chấp nhận rủi ro, loại bỏ những bản “thừa” và đặt cược vào Galaxy TriFold, hãng có thể một lần nữa dẫn đầu cuộc chơi – thay vì mãi đứng sau cái bóng của Apple.

Sự kiện Galaxy S26 vì thế có thể trở thành thảm họa hoặc huyền thoại. Tất cả phụ thuộc vào việc Samsung chọn đi theo con đường nào: sao chép từ người khác hay tự viết lại lịch sử của chính mình.

(Theo PhoneArena, CNET)