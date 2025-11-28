Galaxy Tab A11+ chạy One UI 8 trên nền Android 16, hỗ trợ phiên bản mới của Samsung DeX giúp xử lý đa nhiệm thuận tiện hơn. Người dùng có thể truy cập nhanh vào các tính năng AI, trong đó có bộ công cụ từ Google như Gemini hay khoanh tròn để tìm kiếm, phục vụ các tác vụ học tập và tra cứu thông tin. Phiên bản hỗ trợ 5G mang đến tốc độ dữ liệu cao, duy trì kết nối ổn định khi di chuyển.

Galaxy Tab 11+ của Samsung được cải tiến về hiệu năng, trải nghiệm sử dụng và khả năng kết nối, phù hợp với nhiều nhóm người dùng. Ảnh: Samsung

Về hiệu năng, máy sử dụng bộ xử lý nâng cấp, đi kèm tùy chọn RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Người dùng có thể mở rộng thêm tối đa 2TB qua thẻ microSD để lưu trữ tài liệu, hình ảnh hoặc nội dung giải trí.

Màn hình tần số quét 90Hz mang đến khả năng hiển thị mượt, phù hợp cho việc xem phim, lướt web hay học online. Viên pin 7.040mAh đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngày, kết hợp sạc nhanh 25W giúp rút ngắn thời gian chờ. Hệ thống bốn loa hỗ trợ Dolby Atmos góp phần nâng cao chất lượng âm thanh khi xem video hoặc chơi game.

Galaxy Tab A11+ sở hữu thiết kế tinh giản lấy cảm hứng từ dòng Galaxy S, cùng cam kết cập nhật phần mềm trong 7 thế hệ và nền tảng bảo mật Samsung Knox.

Bên cạnh phiên bản A11+, Samsung cũng phân phối Galaxy Tab A11 với mức giá từ 3,99 triệu đồng cho bản Wi-Fi và 5,49 triệu đồng cho bản LTE. Galaxy Tab A11+ được mở bán từ ngày 28/11 với hai lựa chọn màu xám và bạc; mức giá từ 6,69 triệu đồng cho bản Wi-Fi và từ 8,19 triệu đồng cho bản 5G.