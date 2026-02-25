Theo lịch trình, sự kiện Galaxy Unpacked 2026 sẽ diễn ra trực tiếp tại San Francisco, Mỹ vào lúc 1h chiều, ngày 25/2 (khoảng 1h sáng ngày 26/2, giờ Việt Nam). Tâm điểm của chương trình được kỳ vọng là bộ ba Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra – những mẫu máy sẽ thay thế cho thế hệ Galaxy S25 ra mắt năm ngoái.

Galaxy Unpacked 2026 sẽ diễn ra vào khoảng 1h sáng ngày 26/2 (giờ Việt Nam).

Đáng chú ý, sự kiện của Samsung diễn ra chỉ một tuần trước khi triển lãm di động lớn nhất thế giới, Mobile World Congress, khai mạc tại Barcelona. Dù có phần “muộn nhịp” so với chu kỳ ra mắt quen thuộc, thời điểm này vẫn đủ sớm để Samsung định hình cuộc chơi ở phân khúc Android cao cấp trong năm 2026.

Xem trực tiếp Galaxy Unpacked

Sự kiện Galaxy Unpacked sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Samsung. Ngoài ra, nhiều nền tảng công nghệ lớn cũng tổ chức chương trình bình luận trước, trong và sau sự kiện, với sự tham gia của các biên tập viên có mặt trực tiếp tại San Francisco, phân tích mọi thông báo quan trọng mà Samsung công bố.

Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang chững lại, mỗi lần Unpacked không chỉ là màn ra mắt sản phẩm mới, mà còn là dịp để Samsung gửi đi thông điệp chiến lược về thiết kế, công nghệ chip, trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm người dùng.

Những tin tức rò rỉ về Galaxy S26 series

Trước đó từng xuất hiện tin đồn cho rằng Samsung có thể loại bỏ phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S26 để thay bằng một mẫu “Pro” cao cấp hơn. Tuy nhiên, các rò rỉ gần đây cho thấy hãng vẫn giữ lại Galaxy S26 bản thường.

Về thiết kế, nhiều khả năng máy không có thay đổi quá lớn so với thế hệ trước. Tuy nhiên, cụm camera có thể quay trở lại kiểu lồi nhẹ thay vì thiết kế phẳng sát mặt lưng như trên Galaxy S25. Màn hình được đồn đoán tăng nhẹ lên 6,3 inch (so với 6,2 inch của S25).

Camera góc siêu rộng có thể được nâng cấp lên cảm biến 50 megapixel. Tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, máy được cho là sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5, đi kèm RAM 12GB. Dung lượng pin dự kiến đạt 4.300 mAh, nhỉnh hơn đôi chút so với thế hệ trước.

Một trong những câu hỏi lớn trước giờ G là liệu Samsung có tiếp tục duy trì phiên bản Plus hay thay thế bằng mẫu Edge siêu mỏng. Sau doanh số không mấy ấn tượng của phiên bản Edge năm ngoái, nhiều nguồn tin cho rằng cán cân đang nghiêng về phương án giữ lại Galaxy S26 Plus.

Nếu đúng như vậy, S26 Plus sẽ sở hữu màn hình 6,7 inch, dùng chung camera góc siêu rộng 50 megapixel và chip Snapdragon 8 Gen 5 giống bản tiêu chuẩn. Độ dày thân máy được tiết lộ vào khoảng 7,35mm, tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo dung lượng pin và hiệu năng.

Phiên bản cao cấp nhất – Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ có những điều chỉnh đáng chú ý hơn. Một tin đồn mới cho rằng máy có thể quay lại sử dụng khung nhôm thay vì titan như thế hệ tiền nhiệm. Xu hướng này khá tương đồng với cách Apple đã điều chỉnh vật liệu trên dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Galaxy S26 Ultra lộ diện thực tế trước ngày ra mắt. Ảnh: Sahil Karoul

S26 Ultra được cho là trang bị RAM 16GB, bộ nhớ trong tối đa 1TB, pin 5.000 mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 60W và sạc không dây 25W, mức công suất đủ để cạnh tranh trực tiếp với các flagship Trung Quốc vốn đang đẩy mạnh tốc độ sạc siêu nhanh.

Lo ngại về tuổi thọ pin trước giờ ra mắt

Ngay trước thềm sự kiện, một rò rỉ mới đã làm dấy lên tranh cãi. Blog công nghệ YTECHB cho biết họ đã tiếp cận nhãn năng lượng và pin theo tiêu chuẩn EU của dòng Galaxy S26. Theo đó, cả ba mẫu S26, S26 Plus và Galaxy S26 Ultra được ghi nhận duy trì 80% dung lượng pin sau tối đa 1.200 chu kỳ sạc.

Con số này thấp hơn đáng kể so với dòng Galaxy S25, vốn được đánh giá giữ 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ, theo dữ liệu từ Cơ quan Đăng ký Sản phẩm Năng lượng châu Âu. Một chu kỳ được tính khi người dùng tiêu thụ tổng lượng điện tương đương 100% pin, không nhất thiết trong một lần sạc duy nhất.

Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là điểm trừ đáng cân nhắc, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến độ bền dài hạn và chi phí sở hữu thiết bị.

Trước giờ công bố, nhiều người hâm mộ không khỏi hoài niệm về những thế hệ Ultra trước đây. Một trong những mẫu được đánh giá cao nhất về thiết kế là Galaxy S21 Ultra – chiếc máy từng gây ấn tượng mạnh với cụm camera liền khối độc đáo và màu Phantom Black mang tính biểu tượng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Galaxy S26 Ultra có đủ đột phá để tạo dấu ấn tương tự? Chỉ vài giờ nữa, mọi đồn đoán sẽ có lời giải.

(Tổng hợp)