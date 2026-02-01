Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Samsung sẽ chính thức trình làng chiếc flagship cao cấp tiếp theo của mình – Galaxy S26 Ultra. Và như thường lệ, làn sóng tin đồn đã dâng cao, đòi hỏi người dùng phải tỉnh táo hơn để phân biệt đâu là nâng cấp đáng giá, đâu chỉ là kỳ vọng bị thổi phồng.

Samsung có thể sẽ chính thức giới thiệu S26 Ultra vào ngày 25/2.

Theo nhiều nguồn tin uy tín, Samsung sẽ chính thức giới thiệu S26 Ultra vào ngày 25/2.

Tuy nhiên, không giống những thế hệ trước, Galaxy S26 Ultra dường như không hứa hẹn một cuộc “lột xác” ngoạn mục. Điều này khiến không ít độc giả và cả người hâm mộ lâu năm của dòng Galaxy S tỏ ra thất vọng, thậm chí cho biết họ sẽ… chờ Galaxy S27 Ultra vào năm sau.

Dù vậy, cần nhớ rằng Galaxy S25 Ultra vốn đã là một chiếc smartphone rất xuất sắc. Vì thế, S26 Ultra, dù chỉ cải tiến có chừng mực, vẫn đủ sức trở thành lựa chọn hoàn hảo cho hàng triệu người dùng trên toàn cầu.

Dựa trên những rò rỉ và tin đồn mới nhất, hãy cùng xem Galaxy S26 Ultra thực sự có gì đáng mong đợi.

Thiết kế quen thuộc, sang trọng nhưng không gây sốc

Nếu bạn hy vọng Galaxy S26 Ultra sẽ mang một diện mạo hoàn toàn mới, có lẽ bạn sẽ hơi thất vọng.

Theo các hình ảnh mô hình bị rò rỉ, Galaxy S26 Ultra vẫn là một chiếc điện thoại kích thước lớn, cao cấp, với các góc bo tròn mềm mại, ngôn ngữ thiết kế đã được Samsung áp dụng từ Galaxy S25 Ultra, chấm dứt phong cách vuông vức, sắc cạnh của S24 Ultra.

Cụm camera sau tiếp tục mang dáng dấp quen thuộc: 3 trong số 4 ống kính được đặt trong một cụm hình viên thuốc.

Điểm khác biệt nhỏ là cụm camera này có thể nhô cao hơn đôi chút, nguyên nhân được cho là do Samsung tiếp tục làm mỏng thân máy, một xu hướng mà hãng vẫn đang theo đuổi rất quyết liệt.

Tổng thể, Galaxy S26 Ultra được mô tả là một chiếc flagship đúng nghĩa: sang trọng, đĩnh đạc, không quá phô trương nhưng cũng không mờ nhạt. Nó tránh được cảm giác “tầm trung đội lốt cao cấp”, điều mà một số đối thủ như OnePlus 15 đang bị phàn nàn.

Pin vẫn 5.000mAh, tin vui ban đầu nhanh chóng nguội lạnh

Những tin đồn đầu tiên từng khiến cộng đồng Samsung phấn khích khi cho rằng Galaxy S26 Ultra sẽ được nâng dung lượng pin vượt mốc 5.000mAh. Đây là con số đã bị “đóng băng” suốt 7 năm qua, kể từ Galaxy S20 Ultra.

Tuy nhiên, các nguồn rò rỉ đáng tin cậy, trong đó có Ice Universe, khẳng định rằng S26 Ultra vẫn chỉ sở hữu pin 5.000mAh.

Điểm sáng nằm ở tốc độ sạc. Samsung mới đây đã ra mắt củ sạc 60W và Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ hỗ trợ chuẩn này, chấm dứt giới hạn 45W kéo dài nhiều năm.

Dẫu vậy, nếu so với các hãng Trung Quốc đang phổ cập sạc nhanh 100W trở lên, đây vẫn là một bước tiến khá dè dặt.

Camera: cải tiến vừa phải, đặt cược vào phần mềm

Galaxy S25 Ultra vốn đã có khả năng chụp ảnh xuất sắc nếu nằm trong tay người dùng am hiểu. Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đẳng cấp đó, dù không có cuộc cách mạng phần cứng rõ ràng.

Một số tin đồn cho rằng camera chính 200MP có thể chuyển sang sử dụng cảm biến Sony kích thước 1/1.1 inch, lớn hơn trước, giúp cải thiện khả năng thu sáng và tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn. Tuy nhiên, thông tin này vẫn cần được tiếp nhận một cách thận trọng.

Camera tele 5x 50MP và camera góc siêu rộng được cho là giữ nguyên để kiểm soát chi phí sản xuất. Đáng chú ý, có tin đồn dai dẳng về sự trở lại của khẩu độ biến thiên cơ học, thậm chí có thể mở rộng đến f/1.4 nhằm cải thiện chụp thiếu sáng.

Về phần mềm, Samsung được cho là sẽ tinh chỉnh mạnh thuật toán xử lý ảnh theo hướng “thực tế hơn”, giảm tình trạng làm nét quá đà, đồng thời cải thiện khả năng chống rung video để cạnh tranh tốt hơn với Apple. Camera selfie 12MP phía trước cũng có thể được mở rộng góc nhìn lên 85 độ.

Màn hình: nơi Samsung thật sự “ra tay”

Nếu phải chọn một lĩnh vực mà Galaxy S26 Ultra nâng cấp đáng giá nhất, thì đó chính là màn hình 6,9 inch.

Samsung được cho là sẽ lần đầu ra mắt một lớp “lá chắn riêng tư” (privacy shield), kết hợp cả phần cứng lẫn phần mềm, nhằm ngăn chặn hiện tượng “liếc trộm màn hình”.

Người dùng có thể tùy chỉnh ứng dụng, thông báo hay thao tác mở khóa nào sẽ bị làm mờ khi có người đứng cạnh.

Công nghệ này đã được phát triển suốt 5 năm và hướng tới cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm mượt mà.

Ngoài ra, S26 Ultra có thể sử dụng kính Gorilla Glass thế hệ mới với độ bền cực cao, đến mức Samsung tin rằng miếng dán màn hình của bên thứ ba sẽ trở nên không cần thiết.

Kính mới nhiều khả năng áp dụng công nghệ COE (Color Filter on Encapsulation), giúp tiết kiệm điện năng và giảm phản xạ ánh sáng đáng kể.

Đặc biệt, các tin đồn mới nhất cho biết màn hình của S26 Ultra sẽ hỗ trợ màu 10-bit thực sự, thay vì 8-bit + giả lập như trước. Điều này giúp hiển thị màu sắc mượt mà hơn, ít gây mỏi mắt và cực kỳ phù hợp cho HDR cũng như chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Hiệu năng, sạc không dây và AI

Galaxy S26 Ultra gần như chắc chắn sẽ được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip mà mọi fan Android đều mơ ước. Hiệu năng mạnh mẽ là điều không phải bàn cãi, nhưng bài toán tản nhiệt sẽ là thử thách lớn, bởi nhiệt độ luôn là kẻ thù số một của thiết bị di động.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là sạc không dây từ tính Qi2 gốc, lần đầu xuất hiện trên dòng Galaxy, giúp Samsung chính thức bắt kịp MagSafe của iPhone. Các tài liệu tiếp thị bị rò rỉ cho thấy máy sẽ có nam châm tích hợp sẵn, không cần ốp đặc biệt.

Cuối cùng, Galaxy S26 có thể là dòng máy Android đầu tiên (ngoài Pixel) được tích hợp AI phát hiện lừa đảo của Google. Tính năng này sử dụng Gemini Nano chạy trực tiếp trên thiết bị để phân tích cuộc gọi và tin nhắn theo thời gian thực.

Giá bán: biến số lớn nhất

Galaxy S26 Ultra có khả năng tăng giá, nhưng mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Một số nguồn tin cho rằng Samsung sẽ “gánh” chi phí RAM tăng cao, số khác lại cho rằng điều đó là bất khả thi.

Trong kịch bản tốt nhất, giá khởi điểm vẫn giữ ở 1.299 USD. Con số này vốn đã rất cao và nếu tăng thêm 50–100 USD, Galaxy S26 Ultra sẽ thực sự trở thành một món xa xỉ với nhiều người dùng.

Galaxy S26 Ultra không phải là cuộc cách mạng, nhưng là một bản nâng cấp tinh chỉnh, tập trung vào màn hình, trải nghiệm và tính năng dài hạn. Câu hỏi lớn nhất vẫn là: những cải tiến đó có đủ để thuyết phục người dùng nâng cấp hay sẽ chờ đợi Galaxy S27 Ultra?

(Theo PhoneArena, CNET)