Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ nói về biện pháp để ổn định tỷ giá

Khác với quy luật tỷ giá thường căng thẳng vào quý cuối cùng của năm, khoảng hai tháng gần đây, tỷ giá USD/VND chủ yếu đi ngang trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế.

Trao đổi với báo chí ngày 5/12, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục điều hành linh hoạt, mở thêm kênh hoán đổi ngoại tệ 500 triệu USD và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết để ổn định tỷ giá, hỗ trợ kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính nói về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng miếng

Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo ý kiến thẩm tra, cần cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo được đề nghị tiếp tục nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ, lành mạnh hóa thị trường vàng.

Người Việt đầu tiên được Samsung Việt Nam bổ nhiệm làm lãnh đạo cao cấp

Theo thông tin vừa công bố, Samsung Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang vào ban lãnh đạo cấp cao, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).

Đây không chỉ là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức phó tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam mà còn là nhân sự của nước sở tại đầu tiên giữ chức phó tổng giám đốc tại pháp nhân sản xuất điện thoại thông minh của Samsung điện tử trên toàn cầu.

Tổng giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ làm việc với cơ quan chức năng

Ngày 29/11, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ đã có Nghị quyết "Thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ".

Trước việc tổng giám đốc và một số quản lý chủ chốt làm việc với cơ quan chức năng, HĐQT Thủy điện Sông Ba Hạ đã phân công loạt nhân sự tạm thời điều hành các bộ phận, đồng thời giao chủ tịch HĐQT tạm quyền lãnh đạo.

Trong nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh của Thủy điện Sông Ba Hạ mang về số tiền lớn. Song, câu chuyện xả lũ vừa qua vẫn đang gây ra nhiều tranh luận.

Nhà máy thủy điện sông Ba Hạ. Ảnh: SBH

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai thuế ra sao từ năm 2026?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ/cá nhân kinh doanh.

Theo dự thảo nghị định, hộ/cá nhân kinh doanh căn cứ trên doanh thu thực tế hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, không phải nộp thuế hay đối tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế theo quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/1/2026.

Từ năm 2026, không lập hóa đơn bị phạt cao nhất 80 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 310/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Theo đó, từ ngày 16/1/2026, người bán không lập hóa đơn với số lượng từ 50 số trở lên sẽ bị phạt tới 80 triệu đồng.

Việt Nam đón trên 19 triệu lượt khách quốc tế, phá vỡ mọi kỷ lục

Số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, trong tháng 11/2025, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ ba tính từ đầu năm (tháng 1 và tháng 3 đạt trên 2 triệu lượt).

Như vậy, tính chung 11 tháng năm 2025, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước - con số cao kỷ lục từ trước đến nay, vượt qua mốc 18 triệu lượt cả năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19.

Eximbank có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Đó là bà Phạm Thị Huyền Trang, người vừa được HĐQT Eximbank tín nhiệm bầu giữ vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ 4/12/2025.

Người tiền nhiệm của bà là ông Nguyễn Cảnh Anh, đã có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân. Tuy nhiên, ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia với vai trò Thành viên HĐQT của ngân hàng này.

Tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị thu phí quản lý

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ thu phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng, áp dụng từ 1/12. Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại Eximbank là 300.000 đồng/tháng.

Khách hàng phải trả phí quản lý tài khoản cho ngân hàng để duy trì tài khoản thanh toán của mình. Tuy nhiên, các ngân hàng hiện nay đều có chính sách miễn phí duy trì tài khoản với tất cả hạng hội viên ưu tiên với những quy định không khó để đáp ứng.

Bắt buộc đối chiếu sinh trắc học khi phát hành thẻ ngân hàng từ 2026

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 45/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2024 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ 5/1/2026.

Thông tư 45 bổ sung yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân, người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức.

Doanh nghiệp phải trả tiền để KOL trực tiếp đi kiểm định sản phẩm

KOL, KOC thường quảng cáo sản phẩm cho doanh nghiệp nhưng không xác minh tính trung thực của nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phải thay đổi từ năm 2026.

Từ 1/1/2026, khi nhận yêu cầu quảng cáo có liên quan tới thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm y tế, KOL, KOC sẽ phải đọc kỹ các thông tin hợp đồng, chứng nhận của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế địa phương. Đây là căn cứ giúp họ xác minh thêm thông tin sản phẩm trước khi quảng cáo.