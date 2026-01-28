Trong bối cảnh chi phí linh kiện leo thang trên toàn ngành, ngay cả Apple, “ông lớn” với sức mua khổng lồ, cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy tăng giá này. Và rất có thể người mua iPhone 18 sẽ là bên “trả hóa đơn”.

Một concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: Fpt./YouTube)

“Cá voi” Apple cũng không thoát khỏi sóng giá linh kiện

Theo một báo cáo mới, Apple đã không thể tận dụng vị thế khách hàng khổng lồ, thường được ví như một “cá voi” trong ngành bán dẫn, để tránh việc phải trả giá cao hơn cho bộ nhớ. Dù là một trong những khách hàng lớn nhất của Samsung và SK Hynix, Apple vẫn buộc phải chấp nhận thực tế rằng giá bộ nhớ đang tăng vọt trên phạm vi toàn cầu.

Cụ thể, Samsung được cho là đã đề xuất mức tăng giá lên tới 80% đối với các linh kiện cung ứng cho Apple, trong khi SK Hynix thậm chí còn mạnh tay hơn với mức tăng khoảng 100%. Đây là những con số gây choáng, phản ánh rõ áp lực cung – cầu đang mất cân đối nghiêm trọng trong ngành bộ nhớ.

Nguyên nhân sâu xa của đợt tăng giá này đến từ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo. Các “AI data center” mới liên tục được xây dựng, kéo theo nhu cầu khổng lồ về DRAM và bộ nhớ flash hiệu năng cao. Điều này khiến nguồn cung trở nên căng thẳng, đẩy giá linh kiện lên mức mà ngay cả những tập đoàn lớn như Apple cũng khó có thể thương lượng để giữ ổn định.

Trong bối cảnh đó, việc các nhà sản xuất bộ nhớ lớn đồng loạt tăng giá không còn là điều bất ngờ. Và hệ quả tất yếu là chi phí sản xuất các thiết bị điện tử cao cấp, đặc biệt là smartphone, sẽ bị đội lên đáng kể.

Không chỉ chịu tác động về giá, Apple còn phải điều chỉnh cả cách thức ký kết hợp đồng với các đối tác cung ứng bộ nhớ. Thay vì những thỏa thuận dài hạn kéo dài một năm như trước đây, Apple được cho là đã buộc phải chấp nhận các hợp đồng ngắn hơn, chỉ áp dụng cho nửa đầu năm.

Lý do rất rõ ràng là giá bộ nhớ hiện tại biến động quá mạnh. Khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI vẫn tiếp tục tăng, không ai có thể đảm bảo sự ổn định về giá trong dài hạn. Điều này khiến Apple khó có thể “khóa” mức giá cố định cho cả năm và rủi ro tăng giá trong các tháng tiếp theo là hoàn toàn có thể xảy ra.

iPhone 18 khó tránh tăng giá

Hệ quả của sự bất ổn này là các sản phẩm của Apple có khả năng sẽ không chỉ tăng giá một lần. Trong năm nay, người tiêu dùng có thể chứng kiến nhiều đợt điều chỉnh giá khác nhau và xu hướng này được dự đoán sẽ kéo dài sang cả năm sau.

Đáng chú ý, dòng iPhone 18, vốn được cho là sẽ ra mắt theo lịch trình mới của Apple với hai đợt giới thiệu riêng biệt, được cho là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Việc chia nhỏ thời điểm ra mắt càng khiến Apple khó kiểm soát chi phí, khi giá linh kiện có thể tiếp tục thay đổi giữa hai giai đoạn.

Thực tế, dòng iPhone 17 đã ghi nhận một mức tăng giá nhẹ trong năm ngoái và kịch bản tương tự gần như chắc chắn sẽ lặp lại với iPhone 18. Thậm chí, không loại trừ khả năng mức tăng lần này sẽ cao hơn dự kiến, nếu chi phí bộ nhớ tiếp tục leo thang.

Dù vậy, nhiều khả năng Apple sẽ tìm mọi cách để kiềm chế mức tăng giá ở ngưỡng “chấp nhận được”. Việc đẩy giá iPhone lên quá cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số và thị phần, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các hãng Android cao cấp.

Một ví dụ đáng chú ý đến từ chính Samsung. Theo các báo cáo gần đây, hãng này đã phải hủy bỏ một nâng cấp camera dự kiến cho phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn, nhằm giữ giá bán không tăng quá mạnh. Đây là động thái cho thấy ngay cả nhà sản xuất linh kiện và smartphone hàng đầu thế giới cũng phải đưa ra những quyết định khó khăn trước áp lực chi phí.

Apple hoàn toàn có thể đi theo con đường tương tự: cắt giảm hoặc trì hoãn một số nâng cấp phần cứng trên các mẫu iPhone 18, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn, để bù đắp cho chi phí linh kiện tăng cao. Đây có thể là cách duy nhất để Apple vừa bảo vệ biên lợi nhuận, vừa duy trì sức hấp dẫn của sản phẩm trên thị trường.

Dù Apple có xoay xở thế nào, thực tế vẫn khó thay đổi: người mua iPhone 18 rất có thể sẽ phải trả giá cao hơn. Việc Samsung và SK Hynix đồng loạt tăng giá linh kiện đã tạo ra một hiệu ứng dây chuyền mà không hãng sản xuất nào dễ dàng né tránh.

Trong kỷ nguyên AI, khi bộ nhớ trở thành “tài nguyên chiến lược”, smartphone cao cấp có lẽ sẽ không còn giữ được mức giá như trước. Và iPhone 18, nhiều khả năng, sẽ là minh chứng rõ ràng cho xu hướng đó.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)