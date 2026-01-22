Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, đây có thể là nâng cấp mang tính đột phá của Galaxy S26 Ultra, đủ sức thay đổi hoàn toàn trải nghiệm sử dụng smartphone ngoài trời.

Màn hình riêng tư: quân bài chiến lược mới của Samsung

Theo nhiều báo cáo xuất hiện trong những tuần gần đây, Samsung sẽ chính thức giới thiệu màn hình riêng tư (privacy display) trên Galaxy S26 Ultra. Đây không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới, bởi Samsung từng trình diễn công nghệ này lần đầu từ năm 2018, với khả năng che giấu nội dung hiển thị khỏi những người nhìn màn hình từ góc nghiêng.

Samsung sẽ chính thức giới thiệu màn hình riêng tư (privacy display) trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh concept: SamTech

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở việc công nghệ này nay đã đủ chín muồi để thương mại hóa trên một flagship phổ thông. Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ sở hữu hàng loạt tùy chỉnh thông minh cho màn hình riêng tư, cho phép người dùng chủ động kiểm soát khi nào tính năng này được kích hoạt.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của màn hình riêng tư trên Galaxy S26 Ultra là khả năng hoạt động thông minh nhờ Galaxy AI. Người dùng có thể thiết lập để màn hình tự động kích hoạt chế độ riêng tư khi mở các ứng dụng nhạy cảm như ngân hàng, ví điện tử hay email công việc.

Không dừng lại ở đó, các tin đồn còn cho rằng Galaxy AI có thể tự nhận diện tình huống xung quanh. Khi phát hiện có người lạ tiến lại gần hoặc liếc nhìn màn hình, hệ thống sẽ lập tức làm mờ nội dung hiển thị theo góc nhìn, giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào từ người dùng.

Điều quan trọng là nội dung vẫn hiển thị hoàn hảo đối với người đang nhìn trực diện vào màn hình. Chỉ những ánh mắt “tò mò” từ hai bên mới bị chặn lại hoàn toàn.

Trải nghiệm cao cấp, hoàn hảo ngay cả dưới nắng gắt

Về cơ bản, cơ chế hoạt động của màn hình này tương tự như các miếng dán cường lực chống nhìn trộm vốn khá phổ biến. Tuy nhiên, giải pháp tích hợp sẵn trên Galaxy S26 Ultra vượt trội hơn hẳn ở tính linh hoạt và chất lượng hiển thị.

Không giống miếng dán vật lý vốn làm giảm độ sáng và màu sắc, màn hình riêng tư của Samsung có thể bật tắt tùy ý, chỉ kích hoạt khi cần thiết. Điều này giúp người dùng không phải hy sinh trải nghiệm thị giác trong các tình huống sử dụng thông thường.

Theo một báo cáo mới từ nguồn tin được đánh giá là khá đáng tin cậy, màn hình riêng tư trên Galaxy S26 Ultra vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực mạnh.

Ngay cả khi sử dụng ngoài trời, với độ sáng màn hình được đẩy lên mức tối đa, nội dung hiển thị vẫn hoàn toàn bị che khuất khi nhìn từ hai bên. Điều này cho thấy Samsung đã giải quyết được một trong những thách thức lớn nhất của công nghệ màn hình riêng tư: hiệu quả suy giảm khi độ sáng tăng cao.

Điều đáng chú ý hơn cả là dù phải “chống nhìn trộm” ở độ sáng tối đa, màn hình Galaxy S26 Ultra vẫn giữ được chất lượng hình ảnh xuất sắc. Màu sắc được tái tạo chính xác, độ nét cao, chi tiết rõ ràng và không có hiện tượng ám màu hay giảm tương phản.

Nói cách khác, người dùng có thể thoải mái sử dụng điện thoại ngoài trời nắng gắt, vừa đảm bảo quyền riêng tư, vừa tận hưởng chất lượng hiển thị đúng chuẩn dòng Ultra, điều mà rất ít giải pháp hiện nay làm được.

Ngoài màn hình, S26 Ultra còn nâng cấp những gì?

Dĩ nhiên, màn hình riêng tư không phải là nâng cấp duy nhất trên Galaxy S26 Ultra. Flagship cao cấp nhất của Samsung năm nay được cho là sẽ sở hữu khẩu độ camera lớn hơn, kéo theo sự trở lại của cụm camera lồi phía sau. Điều này hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng, nơi độ chi tiết và độ trong của hình ảnh sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Một concept Galaxy S26 Ultra màu Ultraviolet. Ảnh: SamTech

Bên cạnh đó, tốc độ sạc cuối cùng cũng được cải thiện. Galaxy S26 Ultra dự kiến hỗ trợ sạc nhanh có dây 60W, tăng từ 45W trên Galaxy S25 Ultra, cùng sạc không dây 25W, vượt xa mức 15W của thế hệ trước.

Dù sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá, màn hình riêng tư vẫn được đánh giá là điểm hấp dẫn nhất của Galaxy S26 Ultra. Trên thực tế, Samsung đã làm rất tốt mảng màn hình trên các dòng Ultra trong nhiều năm qua. Lớp phủ chống phản chiếu từng gây tiếng vang lớn và thậm chí Apple cũng đã học hỏi công nghệ này trên iPhone 17.

Với màn hình riêng tư thế hệ mới, Samsung một lần nữa cho thấy họ sẵn sàng đi trước đối thủ trong việc giải quyết những vấn đề rất đời thực: quyền riêng tư và khả năng sử dụng ngoài trời.

Nhiều khả năng, trong thời gian tới, các hãng smartphone khác sẽ nhanh chóng học theo và trang bị màn hình riêng tư cho những flagship của mình. Đây có thể trở thành một tiêu chuẩn mới, giống như màn hình tần số quét cao hay cảm biến vân tay dưới màn hình trước đây.

Điều mà người dùng kỳ vọng ở Samsung có lẽ chỉ còn là việc học hỏi đối thủ ở một khía cạnh khác: pin silicon-carbon, công nghệ đang dần trở thành xu hướng mới trên thị trường cao cấp. Nếu điều đó xảy ra, Galaxy S26 Ultra thực sự sẽ trở thành một “quái vật toàn diện” đúng nghĩa.

(Theo PhoneArena, CNET)