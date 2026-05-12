Tờ Times of Israel dẫn lời ông Shmuel Zakay, Giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Israel ngày 11/5 báo cáo với Bộ trưởng Giao thông vận tải Israel Miri Regev rằng hoạt động quân sự tại sân bay quốc tế chính của nước này đang cản trở các hãng hàng không nước ngoài trở lại và làm tăng giá vé trước mùa du lịch hè.

Trong những tuần gần đây, truyền thông Israel đã đăng tải hình ảnh cho thấy hàng chục máy bay quân sự của Mỹ, bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu, đóng tại sân bay Ben Gurion trong bối cảnh Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel.

Theo ông Zakay, căng thẳng khu vực bắt nguồn từ xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran đã ảnh hưởng đáng kể đến giao thông hàng không dân dụng và các hãng hàng không Israel phải chuyển nhiều máy bay ra nước ngoài, với một vài trong số đó vẫn chưa quay trở lại.

Ông Zakay cho biết thêm, giới chức quân sự Israel chưa hiểu hết thiệt hại gây ra cho ngành hàng không dân dụng cũng như tác động đến giá vé và công chúng. “Sân bay Ben Gurion đã trở thành một căn cứ quân sự với hoạt động dân sự hạn chế", quan chức này nhấn mạnh.

Máy bay tiếp nhiên liệu Mỹ tại sân bay gurion. Ảnh: ILTV

Ông Zakay cảnh báo tình trạng này đặt ra “mối đe dọa thực sự” đối với các hãng hàng không nhỏ hơn của Israel như Israir, Arkia và Air Haifa vì chi phí vận hành và nhiên liệu tăng cao giữa lúc nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Quan chức này kêu gọi chuyển máy bay của Mỹ từ sân bay Ben Gurion đến các căn cứ quân sự. Ông lập luận rằng tình hình hiện tại không chỉ gây hại cho các hãng hàng không mà còn ảnh hưởng đến “tất cả người dân Israel”.

Trước đó, kênh truyền hình Channel 24 của Israel đưa tin tuần trước, hàng trăm người Israel đã nhận được thông báo hủy đặt phòng khách sạn tại thành phố nghỉ dưỡng Eilat ở phía nam để nhường chỗ cho quân đội Mỹ.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh quân đội Mỹ hiện diện nhiều hơn ở Israel và căng thẳng khu vực tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột với Iran.