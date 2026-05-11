Theo đài RT, ông Trump lần đầu tiên công bố kế hoạch rút quân khỏi Đức vào đầu tháng này. Thông báo được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Washington "rõ ràng không có chiến lược" trong cuộc xung đột ở Iran và "Mỹ đang bị giới lãnh đạo Iran làm nhục". Ông Trump sau đó cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ cắt giảm nhiều hơn 5.000 binh sĩ trong số khoảng 36.000 quân Mỹ đang đồn trú ở Đức.

Phát biểu trước các nhà báo hồi cuối tuần trước, người đứng đầu nước Mỹ nói: "Ba Lan sẽ thích điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Ba Lan. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Ba Lan... Tôi rất quý ông ấy vì vậy điều đó là có thể".

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki trước đó cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận quân Mỹ và ông sẽ đích thân vận động Tổng thống Trump tái bố trí họ về phía đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo Warsaw không nên “cướp” quân từ các đồng minh.

Lầu Năm Góc cho hay việc rút quân khỏi Đức dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vòng 6 - 12 tháng tới. Việc giảm quân số sẽ đưa số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu trở lại mức trước năm 2022, khi Tổng thống Mỹ thời điểm đó là Joe Biden tăng cường triển khai quân để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Đức là nơi có nhiều lính Mỹ đóng quân nhất tại châu Âu, với khoảng 36.000 người. Bộ Quốc phòng Đức hồi cuối tháng 4 đã công bố kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang trong vài năm tới để trở thành đội quân mạnh nhất châu Âu.