Theo kênh CBS News, Thủ tướng Netanyahu ngày 10/5 đã có cuộc phỏng vấn với chương trình "60 phút". Tại đây, nhà lãnh đạo Israel đã đề cập tới quan hệ với Mỹ, tình hình xung đột Iran và ảnh hưởng của mạng xã hội với cuộc khủng hoảng Trung Đông.

"Tôi nghĩ đã đến lúc Israel cần tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần viện trợ quốc phòng từ Mỹ. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và người dân Israel, tất nhiên là mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Quá trình này cần bắt đầu ngay bây giờ và hoàn tất trong 10 năm tới", ông Netanyahu cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Israel là quốc gia nhận viện trợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ tính từ sau Thế chiến II, với tổng giá trị hỗ trợ kinh tế và quân sự vượt mốc 300 tỷ USD kể từ năm 1948. Theo thỏa thuận được ký năm 2016, Mỹ cam kết cung cấp cho Israel 38 tỷ USD viện trợ quân sự đến năm 2028, bao gồm khoảng 5 tỷ USD dành cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt". Tổng hỗ trợ từ Mỹ hiện chiếm khoảng 16% ngân sách quân sự của Tel Aviv.

Về cuộc xung đột với Iran, ông Netanyahu cho rằng các bên liên quan "vẫn còn nhiều việc phải làm", đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump đồng tình với ông về tầm quan trọng của việc loại bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu của Tehran.

"Còn nhiều vấn đề phải thảo luận. Hiện Iran vẫn chưa từ bỏ lượng uranium đã làm giàu, chưa phá dỡ các cơ sở hạt nhân, chưa chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực cũng như chưa chấp nhận giới hạn chương trình tên lửa đạn đạo. Theo ý kiến của tôi, Mỹ có thể thực hiện một chiến dịch trên bộ để thu hồi uranium của Tehran", ông Netanyahu nói.

Cũng theo Thủ tướng Israel, lệnh ngừng bắn với Iran nên được tách biệt khỏi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn tại Lebanon.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng thừa nhận mức độ ủng hộ dành cho Israel của công chúng Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Israel bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza là nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này, thay vào đó quy trách nhiệm cho mạng xã hội.

"Rõ ràng chúng tôi đã làm không tốt trên mặt trận truyền thông. Có một số quốc gia đang sử dụng mạng lưới tài khoản mạng xã hội giả để định hướng thông tin, qua đó làm suy giảm sự đồng cảm của người dân Mỹ với Israel", ông Netanayahu lập luận.