Theo tờ Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/5 đã xác nhận việc chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện chiến dịch không kích ở ngoại ô Beirut của Lebanon để bắn hạ một chỉ huy của Hezbollah.

"Chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào chỉ huy của lực lượng tinh nhuệ Radwan thuộc Hezbollah. Nhân vật này là người phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng dân cư và binh sĩ Israel ở gần biên giới", ông Netanyahu cho biết.

Dù Thủ tướng Netanyahu không nêu rõ nhân vật bị bắn hạ nhưng các quan chức Israel sau đó tiết lộ mục tiêu của vụ không kích là chỉ huy Malek Balout. Ngoài người này, giới chức Israel cũng tin phó chỉ huy của lực lượng Radwan đã bị thương trong vụ tấn công.

Đây là lần đầu tiên Israel không kích thủ đô của Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn được thông qua vào ngày 17/4. Cùng ngày 6/5, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã phủ nhận về khả năng gặp mặt ông Netanyahu trong bối cảnh hai bên đang tiếp tục đàm phán để chấm dứt các cuộc tấn công của Israel.

"Chúng tôi muốn tìm kiếm hòa bình với Israel, không phải bình thường hóa quan hệ. Một cuộc gặp cấp cao với Israel sẽ cần rất nhiều sự chuẩn bị. Ưu tiên hiện tại là củng cố thỏa thuận ngừng bắn để tạo cơ sở cho vòng đàm phán tiếp theo. Lebanon sẽ yêu cầu Israel đưa ra thời hạn rút quân, đổi lại cam kết việc giải giáp lực lượng Hezbollah", ông Salam nói.

Theo truyền thông địa phương, cả Israel lẫn Hezbollah vẫn đang giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn. Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng kể từ ngày 2/3, bao gồm hàng chục người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Ngược lại, IDF thống kê đã mất 17 binh sĩ trong các cuộc đụng độ.