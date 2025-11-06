Chủ nhân của chiếc iPhone 17 đặc biệt này là anh Du Toàn (Hà Nội) – người nổi tiếng trong giới chơi xe và điện thoại có “số độc”. Anh cho biết đã mua lại chiếc iPhone qua buổi đấu giá gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, do một cửa hàng iPhone có tiếng ở Hà Nội tổ chức.

Chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam 256GB sở hữu số IMEI siêu độc kết thúc bằng dãy “8888888” vừa được anh Toàn chốt mua với giá 52.688.888 đồng. Ảnh: NVCC.



Theo anh Toàn, buổi đấu giá chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam 256GB sở hữu số IMEI “8888888” (thất quý 8) hôm đó khá “nóng”, bởi hình thức trực tuyến khiến nhiều người dùng nick ảo tham gia, đẩy giá lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng thực tế lại không có ý định mua.

“Người thật như tôi muốn mua thì lại không dễ. Tôi phải nhờ bạn bè dùng nhiều tài khoản cùng tham gia để khớp được mức giá hợp lý. Cuối cùng cũng là cái duyên, khi chiếc máy được chốt giá từ một tài khoản Facebook không phải của tôi, nhưng là người trong nhóm tôi”, anh Toàn chia sẻ.

Cửa hàng iPhone có tiếng ở Hà Nội lên bài công khai ngay sau khi giao dịch thành công. Ảnh chụp màn hình.



Sau phiên đấu giá, anh Toàn trực tiếp liên hệ với chủ shop để xác nhận giao dịch. Và chủ shop cũng đã thiện chí bán lại cho anh Toàn với mức giá cũng là một "số đẹp", đó là 52.688.888 đồng. Mức giá này cao hơn hẳn so với giá bán hiện tại của máy trên thị trường đang rơi vào khoảng hơn 30 triệu đồng.

“Trên mỗi chiếc iPhone, dãy IMEI, mã nhận dạng thiết bị di động vốn được dùng cho mục đích kỹ thuật, nhưng với giới sưu tầm, đó lại là “linh hồn” của sản phẩm. Một dãy số tứ quý, ngũ quý, hoặc số tiến chẳng hạn như 6789, 999999 được coi là biểu tượng của tài lộc, thăng tiến, may mắn. Chính vì vậy, giá trị những chiếc máy này thường bị “đội” lên gấp đôi, thậm chí gấp ba so với hàng cùng loại. Nếu gặp đúng người chơi, mức giá có thể không tưởng", anh nói.

iPhone 17 Pro Max Cam 256GB vốn đã có giá cao, nay càng đội cao hơn hẳn nhờ sở hữu số IMEI đẹp. Ảnh: NVCC.

Anh Du Toàn chia sẻ, anh chơi iPhone từ những ngày đầu dòng máy này xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng điều khiến anh đặc biệt say mê là những chiếc máy có số IMEI đẹp, độc và hiếm, giống như việc anh đi săn tìm xe biển số đẹp hay số khung mang “vận may” riêng.

“Trong hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu chiếc iPhone sản xuất ra, để có được một máy mang dãy số IMEI ngũ quý như thế này là cực kỳ hiếm. Gặp được nó phải nói là có duyên. Mà những thứ hiếm thì không phải có tiền là mua được, đôi khi có tiền cũng không tìm ra", anh Toàn nói.

Theo anh, giới sưu tầm số đẹp thường xem những chiếc iPhone đặc biệt này như một món đồ trưng bày hơn là thiết bị sử dụng hàng ngày. Anh ví von việc săn iPhone số đẹp giống như tìm xe có biển tứ quý, ngũ quý, “cái khó, cái hiếm lại càng có giá trị".

“Người mua về thường chỉ để cất trong tủ, giữ nguyên hộp, "nguyên seal" như một vật phẩm phong thủy hay kỷ niệm. Giờ mà có chiếc iPhone đời cũ như iPhone 4, iPhone 5 còn nguyên tem niêm phong thì đã hiếm lắm rồi, huống chi lại mang số IMEI ngũ quý như thế này”, anh chia sẻ thêm.