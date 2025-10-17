iPhone 17 Pro Max “cam vũ trụ” hóa “hồng phấn”

Một chủ sở hữu iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh chiếc điện thoại của mình bất ngờ chuyển màu sang hồng phấn.

iPhone 17 Pro Max phiên bản Cosmic Orange (cam vũ trụ) bất ngờ chuyển màu sang hồng phấn. Ảnh: @FamilyTeas / X

Hiện tượng này đang làm dấy lên lo ngại trong giới người dùng, đặc biệt là những ai chuẩn bị chi hàng chục triệu đồng để sở hữu màu sắc độc đáo nhất của dòng iPhone 17.

Một số người dùng khác cũng xác nhận rằng họ đang gặp tình trạng tương tự, phần khung viền hoặc mặt lưng của iPhone 17 Pro Max dần dần chuyển sắc, từ cam rực rỡ sang tông hồng nhạt hoặc hồng đồng. Tuy nhiên, hiện tượng này dường như chỉ xuất hiện trên phiên bản màu cam vũ trụ, và chưa được ghi nhận ở các màu khác như titan xanh hay bạc ánh sao.

Người dùng đầu tiên báo cáo lỗi, được cho là sống tại Nhật Bản, chia sẻ hình ảnh cho thấy vùng MagSafe phía sau vẫn giữ nguyên màu cam tươi, trong khi toàn bộ phần viền khung nhôm và mặt lưng còn lại đã ngả sang hồng đậm.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), tài khoản @FamilyTeas đã đăng lại loạt ảnh kèm nhận định: “Có vẻ đây là một lô sản xuất bị lỗi trong khâu phủ lớp bảo vệ nhôm sau khi xử lý oxy hóa. Khi lớp phủ bị hở, nhôm sẽ phản ứng với không khí theo thời gian, dẫn đến hiện tượng đổi màu”.

Theo tài khoản này, hơn 10 chiếc iPhone 17 Pro Max đã xuất hiện dấu hiệu tương tự, dù mức độ khác nhau. Một số máy chỉ ngả hồng quanh cụm camera, số khác lại đổi màu trên toàn khung viền.

Hiện tại, chưa có người dùng nào được Apple đổi mới hoặc sửa chữa, khiến cộng đồng phải chờ phản hồi chính thức từ hãng.

Ảnh chụp màn hình.

Theo phân tích của giới công nghệ, hiện tượng này có thể xuất phát từ phản ứng oxy hóa tự nhiên của nhôm, khi kim loại tiếp xúc với không khí hoặc độ ẩm trong thời gian dài.

Để ngăn điều đó, Apple thường phủ lớp anodized bảo vệ (anod hóa) lên bề mặt khung nhôm trên các dòng máy cao cấp. Tuy nhiên, nếu lớp phủ bị lỗi hoặc không kín hoàn toàn, phần nhôm tiếp xúc sẽ dần đổi tông màu do phản ứng hóa học.

Những hình ảnh chia sẻ trên Reddit cho thấy vùng đổi màu tập trung ở khung máy và cụm camera, hai khu vực dễ chịu tác động từ tay người dùng hoặc ma sát bề mặt. Ngược lại, mặt lưng bằng kính hoặc vật liệu composite vẫn giữ nguyên màu cam rực, cho thấy quá trình oxy hóa xảy ra không đồng đều giữa các phần vật liệu khác nhau.

Cộng đồng chia rẽ: “Màu mới lạ” hay “lỗi thiết kế nghiêm trọng”?

Trong khi một số người cho rằng sắc hồng phai ra trông đẹp và độc đáo, nhiều người khác lại tỏ ra thất vọng.

“Tôi bỏ ra gần 1.500 USD cho màu cam, chứ không phải cho một chiếc iPhone màu hồng phấn”, một người dùng viết trên diễn đàn MacRumors.

iPhone 17 Pro Max phiên bản cam vũ trụ chuyển màu sang hồng phấn có thể do lỗi sản xuất. Ảnh: @FamilyTeas / X

Apple hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc, nhưng giới thạo tin cho rằng hãng đã ghi nhận báo cáo và đang theo dõi tình hình nội bộ. Nếu đây là lỗi sản xuất của một lô hàng cụ thể, rất có thể Apple sẽ sớm triển khai chính sách thay thế hoặc bảo hành đặc biệt.

Nếu bạn đang dùng iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ, hãy kiểm tra ngay:

Nếu nghi ngờ thiết bị của mình bị phai màu, người dùng nên thực hiện các bước sau:

Quan sát dưới ánh sáng trung tính (không quá vàng hoặc trắng) để xác nhận vùng đổi màu.

Không lau bằng cồn hoặc khăn thô ráp, vì điều đó có thể làm lớp phủ bị mài mòn nhanh hơn.

Chụp ảnh rõ ràng vùng bị ảnh hưởng, sau đó liên hệ Apple Support hoặc mang máy đến cửa hàng Apple gần nhất.

Nếu được xác nhận là lỗi vật liệu, người dùng có thể được đổi máy miễn phí trong thời hạn bảo hành.

Hàng loạt sự cố khác: từ “Scratchgate” đến lỗi phần mềm iOS 26

Đây không phải là lần đầu iPhone 17 Pro Max bị phản ánh về chất lượng hoàn thiện. Trước đó, nhiều người dùng đã phát hiện mặt lưng kính dễ trầy xước quanh cụm camera, đến mức cộng đồng mạng đặt biệt danh “Scratchgate” cho hiện tượng này.

Một số thiết bị trưng bày tại Apple Store cũng từng bị dính vết vòng tròn từ nam châm MagSafe, buộc Apple phải thay đổi vật liệu silicon chống bám trong các lô sản xuất sau.

Về phần mềm, iOS 26 dù đã ra mắt bản vá đầu tiên vẫn chưa thật ổn định. Người dùng phản ánh lỗi lag, tắt ứng dụng đột ngột và một số sự cố với Face ID. Apple dự kiến sẽ tung bản cập nhật 26.0.2 hoặc 26.1 trong tháng này để cải thiện độ ổn định.

Sự cố “cam hóa hồng” trên iPhone 17 Pro Max đang gây tranh cãi lớn trên các diễn đàn mạng xã hội.

Với mức giá cao ngất ngưởng của dòng Pro Max, người dùng hoàn toàn có quyền đòi hỏi sản phẩm đạt chuẩn về chất lượng và độ bền màu. Dù Apple vẫn im lặng, nhiều chuyên gia khuyến nghị hãng cần chủ động kiểm tra và thông tin minh bạch để tránh khủng hoảng niềm tin từ cộng đồng.

(Theo Hindustan Times, Wccftech)