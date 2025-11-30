XEM VIDEO: (Nguồn: MXH)

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung nhân viên Trạm y tế 1, thuộc Trung tâm Y tế Tuy Hòa từ chối cho sản phụ và cháu bé 25 ngày tuổi vào tránh lũ.

Theo tài khoản đăng tải clip, ngày 20/11, khi nước lũ dâng cao, một gia đình chèo thuyền đưa trẻ sơ sinh mới 25 ngày tuổi đến trung tâm y tế để tránh lũ nhưng đã bị từ chối và phải đi đến nhà người quen.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng gây sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng cán bộ trạm y tế vô cảm.

Trạm Y tế đã xin lỗi gia đình

Tiếp nhận sự việc, ông Nguyễn Khoa Trình - Trưởng Trạm y tế 1 cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân không ở trạm vì khu vực nhà ông bị ngập sâu, giao thông chia cắt, không thể liên lạc vì mất sóng.

Theo ông Trình, thời điểm đó Trạm Y tế có 15 người đến tránh lũ và nước đã bắt đầu rút. Riêng trường hợp sản phụ và em bé sơ sinh, do trạm thiếu thốn điều kiện cơ bản như điện, nước nên nhân viên y tế tên Dung đã hướng dẫn gia đình chuyển sang trú tại UBND phường Tuy Hòa để đảm bảo an toàn.

"Sau khi vụ việc xảy ra, Trạm Y tế và cô Dung đã đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình. Sở Y tế cũng đã cử đoàn đến động viên, xin lỗi mẹ con sản phụ vào sáng nay (30/11). Tôi nhận thấy trong sự việc này đơn vị sai vì không cho mẹ con sản phụ vào tránh lũ còn cô Dung đã sai về quy tắc ứng xử", ông Trình nói.

Gia đình phải đưa sản phụ và cháu nhỏ đi tránh lũ ở nhà người quen sau khi bị Trạm y tế 1 từ chối. Ảnh cắt từ clip

Theo bản tường trình của bà Nguyễn Thị Kiều Dung, nhân viên Trạm y tế 1 (thôn Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa), khoảng 7h ngày 19/11, bà Dung cho 15 người dân địa phương đến tránh lũ trên tầng 2 của trạm y tế.

Sáng 20/11, khi nước rút ra khỏi nền trạm, bà Dung và các hộ gia đình lau dọn tầng 1 và chuyển xuống ở.

Đến khoảng 14h ngày 20/11, có hai thanh niên đến xin cho cháu bé 25 ngày tuổi ở (khi đó không có mẹ và bé đi cùng), nước đã rút dần nên bà Dung nói hai thanh niên đến UBND phường Tuy Hòa, vì trạm y tế lúc này không có điện - nước cộng thêm phòng đã hết giường, không đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Sau đó một thanh niên chửi bới khiến bà Dung sợ trốn vào phòng, đồng thời liên lạc trưởng trạm nhưng không được.

Cũng theo bà Dung, lúc này bà quá mệt mỏi vì đã trực 2 ngày và 1 đêm tại trạm nên chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, chỉ nghĩ là nước đã rút dần, mức độ nguy hiểm không cao nữa và UBND phường Tuy Hòa gần trung tâm y tế, ở đó vừa khô ráo vừa có lương thực, nước uống sẽ đảm bảo sức khỏe mẹ và bé.

Bà Dung nhận khuyết điểm không nhanh trí đồng ý để người dân đưa mẹ và cháu bé vào ở nhờ trạm rồi tính tiếp.

Về việc này, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông rất tiếc nuối khi sự việc không đáng có xảy ra trong bối cảnh toàn ngành Y tế và địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ. Sở Y tế cũng chỉ đạo tiến hành xem xét, đánh giá toàn diện sự việc để có biện pháp xử lý phù hợp.

"Vụ việc này là một bài học sâu sắc về tinh thần phục vụ và kỹ năng ứng phó trong khủng hoảng, nhắc nhở toàn ngành cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống và sự nhạy cảm nghề nghiệp ở tuyến cơ sở", ông Nay Phi La cho hay.