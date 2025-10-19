Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 16h, vị trí tâm bão số 12 (bão Fengshen) ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Bão Fengshen vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h. Đến 16h ngày 20/10, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão lúc này tăng lên cấp 10, giật cấp 12 và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16h ngày 21/10, vị trí tâm bão số 12 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc; cường độ đạt mức mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Cũng trong ngày 21/10, bão bắt đầu tương tác với khối không khí lạnh khô từ phương Bắc tràn xuống. Vì vậy, bão di chuyển chậm lại, khoảng 10-15km/h, đổi hướng Tây, rồi Tây Nam.

Đến 16h ngày 22/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 220km về phía Đông Bắc; cường độ suy yếu còn cấp 9, giật cấp 11.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) và vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Trong một diễn biến khác, cơ quan khí tượng cho biết, tối và đêm nay (19/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Thời tiết khu vực Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đêm 19/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn >80mm/3h. Từ ngày 20/10, khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, các chuyên gia khí tượng nhận định, sự xâm nhập của khối không khí lạnh khô có thể khiến bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền. Nhưng sự kết hợp giữa ba yếu tố là hoàn lưu bão, không khí lạnh và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ 23/10.

Diễn biến cụ thể của đợt mưa lần này phụ thuộc nhiều vào sự tương tác giữa không khí lạnh và cơn bão. Do đó, chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất.