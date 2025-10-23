Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cả bão và áp thấp nhiệt đới đều suy yếu nhanh khi tương tác với không khí lạnh. Cập nhật đến 7h45 sáng nay (23/10), bão số 12 (Fengshen) tan trên biển, mưa do bão giảm. Áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông cũng sẽ suy yếu nhanh và không có khả năng đi vào đất liền nước ta.

Cụ thể, sáng sớm nay, sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực TP Huế - Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h). Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 12.

Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng khuyến cáo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông và hoàn lưu sau bão nên tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, gió mạnh trên biển còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo mưa lớn và gió mạnh trên biển tiếp theo.

Về áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông, đến 7h cùng ngày, vị trí tâm ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Áp thấp nhiệt đới nhanh chóng suy yếu khi gặp không khí lạnh, không có khả năng đi vào đất liền nước ta. Nguồn: NCHMF

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, khoảng 20km/h và đi vào Biển Đông. Đến 7h sáng mai (24/10), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h. Đến 7h ngày 25/10, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông và cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.