Sao Việt 20/10/2026:

Nhật Kim Anh thân thiết cầu thủ Đình Bắc

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh gây chú ý khi đăng ảnh thân thiết bên cầu thủ Đình Bắc, Lý Đức. "Mấy chị em tôi lại hội ngộ tại Hà Nội!", chị hào hứng chia sẻ.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và Đình Bắc được dư luận quan tâm. Ban đầu, chị kết nối với Đình Bắc vì con trai - bé Bửu Long rất hâm mộ anh. Trong sinh nhật của Đình Bắc, Nhật Kim Anh đã đăng ảnh chụp cùng cầu thủ kém 19 tuổi và con trai, gửi đến anh lời chúc đầy tình cảm. Sau buổi gặp, chị còn đề nghị trở thành fan của Đình Bắc.

Sau này, hai người nhiều lần gặp gỡ, chụp ảnh chung. Nhật Kim Anh từng đến Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội để theo dõi và cổ vũ Đình Bắc trong trận chung kết ASEAN Cup 2026, sau đó chia sẻ khoảnh khắc được anh ký tên lên áo và cờ.

Nhật Kim Anh thân thiết cầu thủ Đình Bắc (bìa phải), Lý Đức (bìa trái).

Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" trẻ đẹp ở tuổi U60

Trên trang cá nhân, NSND Thu Hà đăng ảnh cùng hội bạn thân đi ăn tối và dạo quanh Hồ Gươm, Hà Nội. Mỹ nhân Lá ngọc cành vàng một thuở nhận nhiều lời khen về nhan sắc, tinh thần ở tuổi U60.

Thu Hà từng chia sẻ về động lực giữ gìn nhan sắc: "Có bạn nói sao ngày xưa cô đẹp thế. Giờ đẹp theo kiểu lớn tuổi rồi và tôi cố gắng để giữ nét đẹp đó". Dù vậy, NSND không gây áp lực lên bản thân. Chẳng hạn, chị ăn có chọn lọc thay vì ăn kiêng; chọn những môn thể dục đơn giản, phù hợp để theo bền bỉ.

"Tôi không phải người có quá nhiều điều kiện để chăm sóc bản thân theo cách bài bản, khoa học. Tôi không có bí quyết gì mà theo chủ nghĩa tự nhiên nên thường lựa chọn cái gì vừa sức mình và yêu thích nó", nghệ sĩ tiết lộ.

Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" trẻ đẹp ở tuổi U60.

Quỳnh Anh Shyn là sao Việt duy nhất dự show Victoria’s Secret

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 diễn ra tại Sony Pictures Studios, California (Mỹ). Giữa dàn khách mời quốc tế, Quỳnh Anh Shyn là nghệ sĩ Việt duy nhất có mặt trực tiếp theo dõi đêm diễn.

Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với phong cách và trang phục hút mắt:

Điểm nhấn trong ngày ra mắt của Quỳnh Anh Shyn là bộ trang phục do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thực hiện, kết hợp mái tóc giả xanh dài thẳng mượt, đồng bộ với tinh thần cá tính cô theo đuổi lâu nay.

Khoảnh khắc khác của sao Việt

Diễn viên Võ Điền Gia Huy gây xúc động khi gửi lời chúc Ngày Phụ nữ Việt Nam đến mẹ quá cố.

Người mẫu Ngọc Trinh ngọt ngào.

Vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu - người đẹp Doãn Hải My tận hưởng chuyến du lịch Nhật Bản.

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp "quấn như sam".

BTV Ngọc Trinh lạ lẫm.

MC Thảo Vân mặn mà tuổi U60.

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Tú Liên - Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV