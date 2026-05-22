Chiều 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá trực tuyến đối với 3 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Ô tô đầu tiên được đưa ra đấu giá là chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, BKS: 51F-199.99, sản xuất năm 2011. Xe trong tình trạng bị gỡ bánh, ốp cửa, sàn nội thất và không được sử dụng từ tháng 12/2023 đến nay. Giá khởi điểm là hơn 7 tỷ đồng.

Qua 56 lượt trả giá, người mang mã số HCM24521223 đã trúng đấu giá chiếc xe với mức hơn 16,652 tỷ đồng.

Ô tô Maybach được đấu giá thành công với hơn 16,652 tỷ đồng. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM

Hai ô tô BMW biển số 50L-069.47 và Lexus biển số 51A-942.85 được đưa ra đấu giá sau đó. Chiếc BMW bị hư pin, không thể di chuyển, có giá khởi điểm 966,6 triệu đồng. Trong khi đó, xe Lexus có giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, không ai trả giá để mua 2 xe này.

Hai ô tô BMW và Lexus được đưa ra đấu giá nhưng không thành công. Ảnh: THADS TPHCM

Trước đó, ngày 21/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã đấu giá thành công 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan, thu về hơn 14,1 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM và bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM, ngoài mức án tử hình, bà Trương Mỹ Lan còn có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ chuyển nhượng trái phiếu trái quy định.