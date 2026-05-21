Ngày 21/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cho biết đã đấu giá thành công 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, sau khoảng 30 phút đấu giá cho mỗi sản phẩm, cả hai chiếc túi đều tìm được chủ sở hữu mới. Trong đó, túi Hermès size 30 màu trắng, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng, được đấu giá thành công sau 4 lượt trả giá với mức trúng hơn 2,5 tỷ đồng.

Chiếc Hermès size 25 màu trắng, đính đá trắng ở khóa và viền túi, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng. Sau 119 lượt trả giá, tài sản này được một khách hàng mang mã số HCM23013421 đấu giá thành công với mức hơn 11,6 tỷ đồng.

Túi Hermès size 30 được đấu giá thành công với mức hơn 2,5 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng. Ảnh: THADS TPHCM

Theo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM và bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM, ngoài mức án tử hình, bà Trương Mỹ Lan còn có nghĩa vụ bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ chuyển nhượng trái phiếu trái quy định.

Tại các phiên tòa, bà Lan nhiều lần đề nghị HĐXX cho nhận lại 2 chiếc túi Hermès với mong muốn để lại làm kỷ niệm cho con cháu. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp nhận, các tài sản tiếp tục bị kê biên để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

Ngoài việc đấu giá thành công 2 chiếc túi Hermès, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cũng đang lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá đối với 3 ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan. Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài 3 ngày làm việc, từ 21/4 đến 24/4/2026, kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Túi xách nhãn hiệu Hermès size 25, giá khởi điểm hơn 1,7 tỷ đồng được bán với giá 11,6 tỷ đồng. Ảnh: THADS TPHCM

Trong số các tài sản chuẩn bị đưa ra đấu giá có xe BMW biển số 50L-069.47 đứng tên Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam, đăng ký năm 2016, giá khởi điểm hơn 966,6 triệu đồng.

Xe Lexus biển số 51A-942.85 đứng tên Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, đăng ký ngày 6/6/2016, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Đáng chú ý, siêu xe Maybach màu trắng, biển số 51F-199.99, loại 4 chỗ, đứng tên Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, đăng ký ngày 27/1/2015, có giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.