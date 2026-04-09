Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (9/4), một vùng áp thấp trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Lúc 7h, vị trí tâm ATNĐ cách Philippines gần 3.000km về phía Đông với cường độ đạt cấp 7, giật cấp 9.

Vị trí của cơn ATNĐ trên Biển Đông và lưỡi áp cao cận nhiệt đới chi phối để ATNĐ/bão đi lên phía Bắc. Nguồn: NCHMF

Hiện ATNĐ đang nằm ở phía Đông của lưỡi áp cao cận nhiệt đới, do đó trong 24 giờ tới dự báo sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành bão. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là cơn bão thứ 4 hình thành và hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026, sau các cơn bão Nokaen, Penha và Nuri.

Theo nhận định, dưới tác động của trường dòng dẫn từ lưỡi áp cao cận nhiệt đới, sau khi mạnh lên, cơn bão có xu hướng di chuyển lên phía Bắc, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, tiến về khu vực phía Nam Nhật Bản.

Các phân tích về hình thế thời tiết và dự báo từ các mô hình hiện nay đều cho thấy khả năng rất thấp để cơn bão đi vào Biển Đông.

Dự báo đường đi ATNĐ/bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nguồn: NCHMF

Theo các chuyên gia khí tượng, đây được xem là dạng đường đi điển hình của các cơn bão đầu mùa trên Tây Bắc Thái Bình Dương, thường di chuyển theo quỹ đạo hình parabol.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản, đơn vị được Tổ chức Khí tượng Thế giới giao nhiệm vụ theo dõi, dự báo và cảnh báo bão/ATNĐ trong khu vực, cũng nhận định hệ thống này có thể mạnh lên thành bão và di chuyển lên phía Bắc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ này cũng như khả năng mạnh lên thành bão trong thời gian tới.