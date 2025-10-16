Tuần lễ Nông sản Việt 2025 quy tụ các sản phẩm tiêu biểu, đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Không gian triển lãm được thiết kế như một bức tranh thu nhỏ về sự phong phú, đa dạng của nông sản Việt, từ rau củ quả tươi, thủy sản, sản phẩm chế biến đến những đặc sản mang đậm hương vị vùng miền. Người dân Thủ đô sẽ có cơ hội khám phá, thưởng thức và tìm hiểu về hành trình từ nông trại đến bàn ăn của những sản phẩm “Made in Vietnam”.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là màn ra mắt và chào bán cá Tầm lớn nhất Lai Châu, có trọng lượng gần 50kg, được nuôi dưỡng suốt 15 năm - biểu tượng ấn tượng cho tiềm năng phát triển thủy sản của vùng núi phía Bắc. Cùng với đó, chuỗi hoạt động livestream bán nông sản trên nền tảng Tiktok shop sẽ mang đến không khí trẻ trung, sôi động với sự góp mặt của nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung và người ảnh hưởng trên mạng xã hội. Những màn tương tác trực tiếp, giới thiệu sản phẩm hấp dẫn hứa hẹn sẽ giúp nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, lan tỏa hình ảnh hiện đại, năng động của nông sản Việt Nam hôm nay.

Bản đồ nông sản số giúp khách tham quan dễ dàng tra cứu các sản phẩm đặc trưng tại 34 tỉnh, thành phố

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, “bản đồ nông sản số” - nền tảng tra cứu và kết nối tiêu thụ sản phẩm sẽ được ra mắt. Đây là công cụ trực quan, giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu sản phẩm đặc sản của từng địa phương, tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ, thông tin liên hệ và vùng sản xuất của từng sản phẩm. Song song với đó, khu ẩm thực đường phố sẽ tái hiện tinh hoa ẩm thực ba miền, mang đến cho du khách cơ hội thưởng thức những món ăn dân dã, đậm đà bản sắc Việt ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Một số hoạt động trong chương trình sẽ sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt với những ưu đãi hấp dẫn từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam nhằm góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt khoảng 80%.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường.

“Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn nông sản Việt không chỉ đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, mà còn được nhận diện rõ hơn về chất lượng và giá trị, khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới”, đại diện Cục chia sẻ.

Với vị trí tổ chức ngay tại trung tâm Thủ đô, nơi thu hút đông đảo người dân và du khách, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, kinh tế đặc sắc, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong hành trình xây dựng thương hiệu nông sản Việt hiện đại, chất lượng và bền vững.

(Nguồn: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)