Giải năm nay gồm các cự ly Marathon (42,195km), Bán Marathon (21,0975km), 10km, 5km và Kid Dash 2,1km dành cho trẻ em. Trung tâm tổ chức sự kiện được đặt tại Công viên Thống Nhất, tạo điều kiện thuận lợi để các VĐV tiếp cận những cung đường chạy đi qua nhiều công trình văn hóa, lịch sử tiêu biểu của Thủ đô, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức và trải nghiệm thi đấu.

Giải đấu luôn có sự tham dự của hàng nghìn VĐV.

Giải không chỉ hướng tới việc mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, an toàn để các VĐV chinh phục thành tích cá nhân, mà còn mong muốn trở thành cầu nối lan tỏa các giá trị tích cực như lối sống văn minh, tinh thần đoàn kết và ý thức bảo vệ môi trường.

Một điểm nhấn khác của mùa giải năm nay là việc lựa chọn cầu Long Biên làm biểu tượng di sản chính thức. Giải đấu diễn ra từ 6 đến 8/11.