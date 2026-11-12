Nhà chức trách Mỹ đang triển khai chiến dịch cứu hộ quy mô lớn sau vụ sập tòa nhà ở thành phố New York khiến ít nhất 13 người thương vong.

Một quan chức thuộc Sở cứu hỏa New York cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và 12 nạn nhân khác bị thương, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi một tòa nhà 3 tầng với công năng hỗn hợp tại Brooklyn đổ sập vào lúc 16h giờ miền đông nước Mỹ chiều 11/11 (4h giờ Việt Nam ngày 12/11).

Theo đài CNN, tòa nhà đổ sập tại khu vực Flatbush, trung tâm Brooklyn, một khu dân cư chủ yếu có người da màu và người gốc Phi - Caribe sinh sống.

Video: WABC

Tai nạn đã dẫn đến một chiến dịch ứng phó khẩn cấp quy mô lớn. Chỉ trong vòng một giờ, khi ánh sáng ban ngày dần tắt, các nhân viên cứu hỏa và lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã phải sử dụng đèn pin để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Theo một quan chức sở cứu hỏa, đến 19h giờ địa phương cùng ngày (7h giờ Việt Nam ngày 12/11), khoảng 250 nhân viên thuộc sở cứu hỏa và dịch vụ y tế khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.

Một quan chức Sở Cảnh sát New York tiết lộ lực lượng cứu hộ vẫn chưa xác định được chính xác số người có thể đang bị mắc kẹt hoặc mất tích, nhưng ước tính có một vài trường hợp. Ủy viên Hội đồng thành phố New York Farah N. Louis nói với kênh Spectrum News NY1 rằng trong số những người bị thương có ít nhất một trẻ em.

Theo thông tin từ nhà chức trách, tòa nhà bị đổ sập có một cửa hàng ở tầng trệt và ít nhất một căn hộ ở các tầng trên. Công trình này đã đổ sập xuống một công trường xây dựng nằm ngay bên cạnh. Hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân xây dựng đang làm việc tại công trường đó vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Thị trưởng Zohran Mamdani tuyên bố các lực lượng ứng cứu khẩn cấp “đang khẩn trương làm việc để đảm bảo an toàn tại hiện trường và hỗ trợ người dân New York”.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang đưa nhiều người ra khỏi đống đổ nát, đặt họ lên cáng rồi khiêng qua các thang để đưa ra ngoài. Họ đã giải cứu thành công một nạn nhân sau khi khoan lỗ trên đống đổ nát. Sau khi đưa được nạn nhân ra ngoài, các nhân viên cứu hỏa đã xếp thành hàng, phối hợp nhịp nhàng như băng chuyền để chuyển người này đến xe cứu thương.

Cơ quan Kiểm soát các tình huống khẩn cấp thành phố New York đã thiết lập một trung tâm hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ dành cho những cư dân bị ảnh hưởng tại khu vực Flatbush.

Sở Xây dựng Thành phố New York đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. “Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ sập, nhưng có thể tòa nhà này đã bị bỏ bê từ lâu”, Hạ nghị sĩ Rodneyse Bichotte Hermelyn nói.

Theo hồ sơ của thành phố, vào tháng 4, một nhà thầu đã bị lập biên bản vi phạm vì tiếp tục công việc phá dỡ trái phép tại địa điểm này, bất chấp lệnh yêu cầu dừng thi công từ Sở Xây dựng. Hồ sơ cho thấy vụ việc đã được giải quyết vào tháng 10 và nhà thầu này đã nộp phạt 10.000 USD.