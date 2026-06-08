Nhà cửa đổ sập do động đất ở miền nam Philippines. Video: BNO News

Theo đài RT, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra lúc 7h40 sáng nay ở độ sâu khoảng 35km đã làm rung chuyển Mindanao, Philippines và dẫn tới cảnh báo sóng thần khắp châu Á. Người dân Philippines phải sơ tán khỏi các tòa nhà và các cộng đồng ven biển được kêu gọi di chuyển vào đất liền.

Những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các tòa nhà rung lắc, mảnh vỡ rơi xuống đường phố và người dân hoảng loạn chạy khỏi nhà, cửa hàng và văn phòng. Một số đoạn phim cũng ghi lại cảnh các công trình bị hư hại và sụp đổ một phần, mặc dù các quan chức địa phương chưa thể xác nhận ngay lập tức quy mô thiệt hại.

Động đất 7,8 độ Richter tấn công Philippines, làm nhiều nhà bị sập. Video: RT

Cảnh báo sóng thần đã được ban hành tại một số khu vực ven biển sau trận động đất. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết những con sóng cao tới 3m có thể xuất hiện dọc theo một số khu vực ven biển Philippines và sóng thần nhỏ hơn có thể xảy ra ở Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Guam, Papua New Guinea và các khu vực khác ở phía tây Thái Bình Dương.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới và thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất, núi lửa và bão lớn. Các quan chức cảnh báo dư chấn có thể xảy ra và khuyên người dân nên ở ngoài trời hoặc trong các khu vực an toàn, thoáng đãng cho đến khi các công trình được kiểm tra.

Theo báo cáo sơ bộ, trận động đất mới nhất cũng gây chấn động ở một số vùng phía đông Indonesia, bao gồm Bắc Sulawesi và Bắc Maluku.