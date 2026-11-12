Các công đoàn Tây Ban Nha cho biết 4 triệu người lao động ở nước này đã tham gia cuộc tổng đình công đầu tiên trong 14 năm qua để phản đối cuộc khủng hoảng chi phí nhà ở, chỉ chưa đầy 3 tuần trước cuộc tổng tuyển cử sớm.

Cuộc tổng đình công hôm 11/11 là sự kiện đầu tiên kiểu này ở Tây Ban Nha kể từ năm 2012, khi người lao động ngừng làm việc để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng trong thời kỳ khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng Euro.

Một số vụ đụng độ giữa những người tham gia tuần hành và lực lượng cảnh sát đã xảy ra trong cuộc tổng đình công ở Tây Ban Nha ngày 11/11. Video: Global Times

Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ từ 2 công đoàn lớn nhất Tây Ban Nha là UGT và CCOO, đại diện cho hơn một triệu người lao động cùng các hiệp hội người thuê nhà đang bức xúc trước tình trạng giá thuê tăng cao và các vụ trục xuất.

Theo đài CNN, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hy vọng trong cuộc bầu cử vào ngày 29/11 tới, sự bất bình của cử tri về vấn đề nhà ở sẽ chuyển hướng dư luận khỏi các bê bối tham nhũng liên quan đến những người thân cận ông cũng như vụ tai nạn tàu hỏa gây chết người ở nước này vào tháng trước. Cho đến nay, đảng Xã hội của ông Sanchez vẫn đang tụt lại phía sau trong các cuộc thăm dò dư luận.

Các công đoàn đánh giá cuộc tổng đình công hôm 11/11 là thành công, mặc dù mức độ tham gia không đồng đều trên khắp Tây Ban Nha. Sự ủng hộ mạnh mẽ nhất tập trung ở các khu vực ven biển, nơi áp lực về nhà ở đặc biệt nghiêm trọng.

Tỷ lệ tham gia đình công lên tới 90% tại các cảng biển và ngành công nghiệp ô tô. Nhiều nhà máy, bao gồm cả nhà máy của hãng Volkswagen ở Navarre và nhà sản xuất xe hơi SEAT ở Barcelona đã ghi nhận tình trạng “ngừng hoạt động hoàn toàn”.

Trên phố Gran Via, một trong các tuyến phố mua sắm chính tại thủ đô Madrid, những người biểu tình đã reo hò khi các cửa hàng như Primark, H&M và Pull & Bear kéo cửa cuốn đóng lại, trong bối cảnh cảnh sát chống bạo động được triển khai dày đặc.

Tại Barcelona, ​​nhiều cửa hàng cũng đã đóng cửa và che chắn kỹ lưỡng để đề phòng bất ổn.

Theo Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha, quốc gia này đang thiếu hụt khoảng 750.000 căn nhà và con số dự kiến ​​sẽ tăng lên hơn 1 triệu căn vào năm 2028.

Khi ngày càng ít người có khả năng mua nhà, nhu cầu thuê nhà tăng vọt, gây áp lực lớn lên thị trường. Theo Hội đồng Thanh niên Tây Ban Nha, giá thuê nhà trung bình hiện ở mức 1.176 Euro (1.315 USD)/tháng, tương đương khoảng 98,7% thu nhập hàng tháng của một người trẻ tuổi tại Tây Ban Nha.

Angela de Miguel, Phó chủ tịch tổ chức đại diện doanh nghiệp lớn nhất Tây Ban Nha CEOE, cho rằng cuộc tổng đình công này phản tác dụng. Bà giải thích các doanh nghiệp nhỏ cũng đang chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nhà ở vì tình trạng thiếu hụt nhà ở khiến việc tuyển dụng nhân sự trở nên khó khăn hơn.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia TVE, bà Miguel cho rằng giải pháp nằm ở việc xây dựng thêm nhà ở, đồng thời cắt giảm thuế trong lĩnh vực xây dựng và quy trình mua nhà.