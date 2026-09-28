Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM vừa có văn bản gửi Thuế cơ sở 8 TPHCM, đề nghị hủy thông tin tính thuế đối với các căn hộ thuộc khu chung cư CC1-Khu 2, Khu tái định cư Bến Lức, Khu đô thị mới Nam Thành phố (tên thương mại HQC Plaza), phường Bình Đông.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, cơ quan này nhận được đơn của các hộ dân mua căn hộ tại dự án HQC Plaza, đề nghị sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án.

Theo phản ánh của các hộ dân, khi liên hệ Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân), họ được thông tin rằng Thuế cơ sở 8 TPHCM từ chối nhận các phiếu chuyển thông tin địa chính do phiếu được chuyển đến dưới tên Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, thay vì Thuế cơ sở 8 TPHCM.

Tuy nhiên, việc từ chối này không có văn bản.

Chung cư nhà ở xã hội HQC Plaza do Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Ảnh: HQC

Qua kiểm tra, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết từ tháng 3 đến tháng 4/2025, cơ quan này đã có 3 phiếu chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, nay là Thuế cơ sở 8 TPHCM, để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người mua nhà ở tại dự án HQC Plaza do Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư.

Đến tháng 11/2025, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM có văn bản đề nghị Công ty Hoàng Quân phối hợp với đơn vị tư vấn đo vẽ, lập lại bản vẽ khu đất dự án và bản vẽ sơ đồ các căn hộ chung cư, xác định góc ranh, vị trí thửa đất và cung cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai để làm cơ sở giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tuy nhiên, Công ty Hoàng Quân chưa thực hiện các nội dung được yêu cầu. Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Đến tháng 3/2026, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM có văn bản thông báo cho Công ty Hoàng Quân biết và nhận lại toàn bộ hồ sơ đã nộp. Do đó, cơ quan này đề nghị Thuế cơ sở 8 TPHCM không tính thuế đối với các căn hộ theo danh sách đính kèm 3 phiếu chuyển thông tin được lập trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2025.

HQC Plaza là dự án nhà ở xã hội do Công ty Hoàng Quân làm chủ đầu tư, nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Bình Đông, TPHCM. Dự án có diện tích khoảng 3,53ha, gồm 4 block cao 23-24 tầng, với tổng số 1.735 căn hộ.

Dự án khởi công năm 2013, dự kiến bàn giao vào quý III/2015 nhưng phải đến cuối năm 2019, chủ đầu tư mới hoàn tất việc bàn giao. Những năm qua, dự án từng phát sinh vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận cho cư dân.





