Với giá thành phải chăng, khả năng bay bền bỉ và sức mạnh tấn công chính xác, Bayraktar TB-2 không chỉ là một máy bay không người lái (drone/UAV) mà còn trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Từ các chiến trường Karabakh, Ukraine đến châu Phi và châu Âu, Bayraktar TB-2 đã chứng minh giá trị thực tiễn, giúp hơn 30 quốc gia nâng cao năng lực giám sát và tấn công.

Bayraktar TB-2 của Lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: wikipedia

Theo thedefensepost.com, Bayraktar TB-2 là máy bay không người lái chiến đấu (UCAV) tầm trung, bay lâu (MALE - Medium Altitude Long Endurance) do công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

Ra đời từ ý tưởng kết hợp giữa chi phí thấp và hiệu quả cao, Bayraktar TB-2 nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng UAV được triển khai rộng rãi nhất thế giới, với tổng thời gian bay hoạt động vượt mốc 1 triệu 250 nghìn giờ.

Thiết kế của nó tập trung vào tính thực tiễn, dễ vận hành và khả năng tích hợp linh hoạt với nhiều loại vũ khí thông minh.

Theo baykartech.com, về cấu trúc tổng thể, Bayraktar TB-2 sở hữu sải cánh rộng 12 mét, giúp tối ưu hóa lực nâng và khả năng bay lượn tiết kiệm nhiên liệu.

Drone sử dụng động cơ đốt trong công suất 100 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 204 km/h và tốc độ hành trình ổn định khoảng 129 km/h.

Bayraktar TB-2 có khả năng hoạt động ở độ cao tối đa lên tới 6.700 mét, với tầm hoạt động thực tế thường ở mức 4.876 km.

Nhờ đó, nó có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát và tấn công từ khoảng cách an toàn, tránh nhiều hệ thống phòng không tầm thấp.

Một điểm mạnh lớn nhất của Bayraktar TB-2 nằm ở thời gian bay bền bỉ. Drone có thể duy trì trên không liên tục hơn 27 giờ trong điều kiện lý tưởng, cho phép thực hiện các sứ mệnh dài hơi như tình báo, giám sát, trinh sát (ISR) và tấn công chính xác.

UAV BayraktarTB-2 từng được coi là 'thần chết trên không'. Ảnh: Avunmahaber.

Hệ thống điều khiển bay hoàn toàn tự động với ba hệ thống pilot tự động dự phòng (triple redundant autopilot) đảm bảo độ tin cậy cao, hỗ trợ cất cánh, hạ cánh, bay hành trình và di chuyển trên mặt đất mà không cần can thiệp thủ công liên tục.

Khoảng cách truyền dữ liệu thực tế đạt khoảng 150km, đủ để hỗ trợ hoạt động chiến thuật linh hoạt.

Công nghệ cảm biến và tình báo là yếu tố then chốt giúp Bayraktar TB-2 trở nên đáng gờm. Drone được trang bị các hệ thống quang điện tử tiên tiến, bao gồm camera độ phân giải cao, cảm biến hồng ngoại và thiết bị laser chỉ thị mục tiêu.

Những thiết bị này cho phép Bayraktar TB-2 phát hiện, nhận diện và khóa mục tiêu cả ngày lẫn đêm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Baykar liên tục nâng cấp, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ nhận diện mục tiêu tự động và giảm tải cho người vận hành, đặc biệt trong các phiên bản mới hơn gần đây.

Theo thedefensepost.com, về vũ khí, Bayraktar TB-2 được thiết kế để mang theo các loại đạn thông minh do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất như MAM-L và MAM-C.

Những quả đạn này sử dụng dẫn đường laser hoặc GPS, mang lại độ chính xác cao với sức công phá phù hợp cho mục tiêu bọc thép nhẹ, công sự và phương tiện.

Bayraktar TB-2 có thể mang nhiều điểm treo dưới cánh, cho phép kết hợp linh hoạt giữa giám sát và tấn công trong cùng một chuyến bay.

Gần đây, nó còn được tích hợp thêm các loại vũ khí chính xác khác như bom dẫn đường DESERT STING-16 từ đối tác UAE, mở rộng khả năng tác chiến.

Điểm nổi bật nữa là tính kinh tế và dễ bảo dưỡng. Chi phí một hệ thống Bayraktar TB-2 hoàn chỉnh (bao gồm drone, trạm điều khiển và hỗ trợ) thường dao động ở mức 50-80 triệu USD, rẻ hơn nhiều so với các đối thủ phương Tây cùng phân khúc.

Thiết kế mô-đun giúp bảo dưỡng nhanh chóng tại hiện trường, giảm nhu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp. Nhờ vậy, ngay cả các quốc gia có ngân sách quốc phòng hạn chế cũng có thể khai thác hiệu quả.

Đến năm 2026, Bayraktar TB-2 đã được hơn 34 quốc gia sử dụng, từ châu Âu như Ba Lan, Croatia đến nhiều nước châu Phi và châu Á.

Trong môi trường chiến tranh hiện đại, Bayraktar TB-2 chứng minh khả năng thích ứng tốt với các mối đe dọa điện tử và phòng không.

Dù đối mặt với hệ thống gây nhiễu mạnh, phiên bản nâng cấp vẫn duy trì hiệu quả nhờ các giải pháp dự phòng và tích hợp công nghệ mới.

Tuy nhiên, như nhiều phân tích chỉ ra, drone hoạt động tốt nhất khi kết hợp trong hệ thống vũ khí hỗn hợp, thay vì hoạt động độc lập trước các đối thủ có phòng không hiện đại.

Theo thedefensepost.com, tương lai của Bayraktar TB-2 tiếp tục sáng sủa với các phiên bản cải tiến như TB2T-AI và sự phát triển song song của dòng TB3.

Baykar không ngừng đầu tư vào AI, dẫn đường độc lập GNSS và khả năng hoạt động theo đàn (swarm), giúp Bayraktar TB-2 duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc drone chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

(Theo thedefensepost.com, baykartech.com, armyrecognition.com)