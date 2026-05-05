Trong bối cảnh căng thẳng và các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV/drone) ngày càng gia tăng, Moscow đang áp dụng nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn cho lễ diễu binh truyền thống nhân Ngày Chiến thắng 9/5 sắp tới. Một trong những thông tin thu hút sự chú ý là việc lắp đặt lưới chống drone/UAV trên Quảng trường Đỏ - biểu tượng lịch sử của Nga. Đây được xem là lớp bảo vệ vật lý bổ sung cho hệ thống phòng không truyền thống.

Theo uawire.org, lưới chống drone/UAV (hay còn gọi là anti-drone netting) là công nghệ phòng thủ thụ động đang được sử dụng rộng rãi trong các xung đột hiện đại.

Loại lưới này thường làm từ sợi polymer hoặc composite chịu lực cao, có khả năng chắn hoặc làm vướng các drone bay thấp, đặc biệt là những mẫu drone kamikaze hoặc mang thuốc nổ.

Chúng được thiết kế với mắt lưới nhỏ đủ để ngăn chặn cánh quạt hoặc thân drone, đồng thời nhẹ, dễ lắp đặt và tháo dỡ.

Trong thực tế, Nga đã thương mại hóa và sử dụng lưới tương tự để bảo vệ các cơ sở quan trọng, sân bay hoặc khu vực dân sự xung quanh Moscow.

Theo một số nguồn tin từ phía Ukraine và truyền thông phương Tây, giới chức Nga đã căng lưới chống drone/UAV tại Quảng trường Đỏ nhằm bảo vệ khu vực diễu binh trước nguy cơ tấn công từ khoảng cách xa.

Các báo cáo này thường đi kèm hình ảnh cho thấy lưới phủ một phần không gian trên quảng trường, kết hợp với việc triển khai hàng trăm hệ thống phòng không (PVO) như S-400.

Đồng thời, quy mô diễu binh năm nay cũng bị thu hẹp đáng kể, không có đoàn xe bọc thép hay khí tài hạng nặng lần đầu tiên sau nhiều năm.

Theo prm.ua, tuy nhiên, tính xác thực của một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về lưới chống drone/UAV trên Quảng trường Đỏ vẫn còn tranh cãi.

Một số nguồn tin Nga độc lập đã kiểm tra hiện trường và cho rằng ít nhất một bức ảnh phổ biến là hình ảnh được tạo bằng AI, chưa phản ánh đúng thực tế tại chỗ.

Dù vậy, việc tăng cường an ninh tổng thể cho sự kiện vẫn được xác nhận qua các biện pháp khác như hạn chế giao thông, kiểm soát không phận nghiêm ngặt và triển khai thêm radar, hệ thống phòng không.

Công nghệ lưới chống drone/UAV hoạt động như thế nào?

Lưới chống drone/UAV thuộc nhóm biện pháp phòng thủ tầng thấp, hiệu quả cao với chi phí tương đối thấp so với tên lửa hoặc hệ thống laser.

Khi drone va chạm, lưới có thể làm hỏng cánh quạt, gây mất kiểm soát hoặc buộc thiết bị rơi xuống mà không kích nổ. Một số phiên bản tiên tiến còn tích hợp cảm biến cảnh báo hoặc lớp phủ chống cắt.

Công nghệ này đã được Ukraine áp dụng trên quy mô lớn dọc tiền tuyến và Nga cũng đang phát triển các giải pháp tương tự để đối phó với mối đe dọa ngày càng phổ biến từ drone/UAV.

Việc cân nhắc lắp đặt lưới tại Quảng trường Đỏ phản ánh sự thay đổi trong nhận thức an ninh của Moscow. Thay vì chỉ dựa vào hệ thống phòng không chủ động như S-400 hay Pantsir, các biện pháp thụ động giúp tạo lớp bảo vệ đa tầng, đặc biệt với drone bay thấp khó phát hiện bằng radar.

Điều này cũng cho thấy áp lực từ các cuộc tấn công drone/UAV sâu vào lãnh thổ Nga đang ảnh hưởng trực tiếp đến các sự kiện biểu tượng quốc gia.

Theo militarnyi.com, dù thông tin cụ thể về lưới trên Quảng trường Đỏ chưa được phía Nga xác nhận chính thức, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho diễu binh 9/5 vẫn thể hiện rõ nỗ lực đảm bảo an ninh tối đa.

Lễ kỷ niệm năm nay dự kiến tập trung vào lực lượng bộ binh và hàng không, với không khí thận trọng hơn so với các năm trước.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là bài kiểm tra thực tế về khả năng ứng phó của Moscow trước các thách thức công nghệ quân sự hiện đại.

(Theo uawire.org, prm.ua, militarnyi.com, theguardian.com…)