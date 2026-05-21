Sự lộ diện của siêu phẩm máy bay chiến đấu không người lái YFQ-48A Talon Blue do tập đoàn Northrop Grumman phát triển đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tư duy tác chiến không quân truyền thống, chính thức mở ra kỷ nguyên nơi các phi công bằng xương bằng thịt không còn phải đơn độc lao vào những lưới lửa phòng không nguy hiểm nhất hành tinh.

YFQ-48A Talon Blue, mẫu tiêm kích không người lái mới của Mỹ. Ảnh: TF23

Trong kỷ nguyên không chiến hiện đại, nơi tốc độ, chi phí và giảm thiểu tổn thất nhân mạng là yếu tố quyết định, Northrop Grumman đã phát triển YFQ-48A Talon Blue, một mẫu UAV chiến đấu tự hành (UCAV) được thiết kế đặc biệt làm 'wingman - hỗ trợ' tự động cho các máy bay có người lái như F-35 hay F-22.

Thuộc chương trình Collaborative Combat Aircraft (CCA) của Không quân Mỹ, Talon Blue đại diện cho triết lý 'affordable mass': sản xuất hàng loạt UAV chất lượng cao với chi phí hợp lý, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm để bảo vệ phi công.

Theo news.northropgrumman.com, YFQ-48A được Northrop Grumman và Scaled Composites phát triển dựa trên kinh nghiệm từ đề xuất trước đó trong giai đoạn Increment 1 của chương trình CCA.

Thay vì theo đuổi kích thước lớn và phức tạp, đội ngũ kỹ sư tập trung tối ưu hóa thiết kế theo hướng đơn giản, nhẹ và dễ sản xuất.

Một nền tảng bay sử dụng vật liệu composite tiên tiến, giảm tới 50% số lượng linh kiện so với thiết kế cũ và nhẹ hơn khoảng 454 kg (1.000 pound).

Thiết kế mô-đun giúp rút ngắn thời gian lắp ráp, giảm đáng kể chi phí sản xuất và bảo dưỡng, đồng thời tăng tính linh hoạt khi tích hợp các module nhiệm vụ khác nhau.

Talon Blue là tên gọi mới của UAV chiến đấu YFQ-48A từ Northrop Grumman. Ảnh: Northrop Grumman/twz.com

Về hình dáng khí động học, Talon Blue sở hữu thân máy bay dài và mảnh, mũi hình xẻng (shovel-shaped nose), cánh lambda có tỷ lệ khung cánh thấp, hệ thống hút khí dorsal (mặt lưng fuselage) và ống xả nằm giữa hai cánh đuôi canted.

Những đặc điểm này không chỉ hỗ trợ khả năng cơ động cao mà còn góp phần giảm tiết diện radar, tăng cường tính tàng hình.

Hệ thống bánh đáp chính rộng và thu vào cánh cho phép UAV hoạt động trên đường băng thông thường mà không cần hạ tầng đặc biệt.

Theo theaviationist.com, trái tim của YFQ-48A là động cơ turbofan thuộc dòng PW500 do Pratt & Whitney cung cấp. Đây là phiên bản được chuyển thể từ công nghệ động cơ thương mại đã được kiểm chứng qua hàng chục triệu giờ bay.

Pratt & Whitney đã thực hiện chương trình thử nghiệm mở rộng để đáp ứng yêu cầu bay đặc thù của nhiệm vụ CCA, mang lại sự cân bằng tốt giữa lực đẩy, tầm bay, độ bền và khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường chiến đấu cường độ cao.

Theo rtx.com, công nghệ tự hành là điểm nổi bật nhất của Talon Blue. UAV đã hoàn thành thử động cơ lần đầu và đặc biệt là các bài thử lăn đường băng (taxi test) hoàn toàn tự động vào tháng 5/2026 tại Scaled Composites.

Không quân Mỹ tiến gần kỷ nguyên tiêm kích tự hành khi YFQ-48A Talon Blue hoàn tất thử nghiệm quan trọng. Ảnh: Army Recognition

Trong các bài thử này, UAV tự điều khiển di chuyển, lái, phanh và quản lý an toàn mà không cần phi công từ xa. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến bay đầu tiên dự kiến vào quý cuối năm 2026.

Hệ thống tự trị tiên tiến cho phép Talon Blue tham gia chiến thuật tác chiến kết hợp giữa phương tiện có người lái và không người lái (Manned-unmanned teaming MUM-T), nhận lệnh từ phi công trên máy bay mẹ, thực hiện các nhiệm vụ như không chiến, tấn công chính xác, chiến tranh điện tử hoặc làm mồi nhử, từ đó giảm tối đa rủi ro cho phi công.

Theo theaviationist.com, thiết kế mô-đun cho phép linh hoạt tích hợp cảm biến tiên tiến (EO/IR, radar AESA, thiết bị EW), vũ khí chính xác và các tải trọng khác nhau.

Mặc dù nhiều thông số chi tiết như tốc độ tối đa, trần bay hay bán kính hoạt động vẫn được giữ bí mật, các nguồn cho thấy Talon Blue hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất và chi phí, phù hợp với chiến lược triển khai số lượng lớn UAV hỗ trợ lực lượng có người lái.

Theo thedefensewatch.com, YFQ-48A Talon Blue không chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm mà còn thể hiện cách tiếp cận thông minh của Northrop Grumman: học hỏi nhanh từ phản hồi khách hàng, ưu tiên sản xuất thông minh và đầu tư mạnh vào tự hành.

Khi chính thức bay thử và gia nhập đội hình CCA, UAV này hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện không chiến, mang lại lợi thế vượt trội cho Không quân Mỹ trước các thách thức an ninh phức tạp trong tương lai gần.

(Theo Northrop Grumman, USAF, Pratt & Whitney, thedefensewatch, theaviationist)