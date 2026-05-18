Trong cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng tháng 9/2025 tại Bắc Kinh, Trung Quốc lần đầu tiên công khai giới thiệu biến thể tên lửa DF-5C thuộc dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Dongfeng-5 (DF-5). Đây là bước tiến đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), biến tên lửa DF-5C thành biểu tượng cho khả năng tấn công toàn cầu và răn đe hạt nhân. Với thiết kế silo-based truyền thống nhưng được nâng cấp mạnh mẽ, tên lửa DF-5C thu hút sự quan tâm lớn từ giới phân tích quân sự quốc tế nhờ tầm bắn xa kỷ lục và khả năng mang đa đầu đạn độc lập (MIRV).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C. Ảnh: Go Nakamura/rbc.ru

Tên lửa DF-5C là phiên bản nâng cấp mới nhất trong gia đình tên lửa DF-5 (Dongfeng-5), dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên của Trung Quốc được phát triển từ những năm 1960 và chính thức biên chế từ đầu những năm 1980.

Không giống các tên lửa nhiên liệu rắn di động như tên lửa DF-41, tên lửa DF-5C vẫn giữ nguyên kiến trúc hai tầng sử dụng nhiên liệu lỏng (UDMH/NTO), silo cố định ngầm hóa kiên cố.

Kích thước khổng lồ với chiều dài khoảng 32,6 mét, đường kính hơn 3,35 mét và trọng lượng phóng khoảng 183 tấn khiến tên lửa DF-5C trở thành một trong những ICBM lớn nhất thế giới.

Phiên bản này được vận chuyển theo ba mô-đun riêng biệt trên các xe tải chuyên dụng nặng, cho phép lắp ráp và chuẩn bị linh hoạt hơn so với các thế hệ trước.

Theo missilethreat.csis.org, một trong những cải tiến quan trọng nhất của tên lửa DF-5C nằm ở công nghệ nhiên liệu và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tên lửa DF-5C là một phần của bộ 3 hạt nhân Trung Quốc. Ảnh: pbs.org

Tên lửa DF-5C sử dụng vật liệu màng bảo vệ đặc biệt cho vòi phun, giúp nhiên liệu lỏng có thể lưu trữ lâu dài trong silo mà không cần nạp lại thường xuyên.

Điều này khắc phục nhược điểm truyền thống của tên lửa nhiên liệu lỏng - thời gian chuẩn bị dài, khiến tên lửa DF-5C có thể duy trì trạng thái “luôn sẵn sàng” và phóng bất cứ lúc nào.

Các chuyên gia quân sự nhận định đây là bước nhảy vọt so với tên lửa DF-5B, nâng cao đáng kể tính sống còn và khả năng phản công thứ hai của lực lượng hạt nhân Trung Quốc.

Theo scmp.com, về thông số kỹ thuật, tên lửa DF-5C nổi bật với tầm bắn ước tính vượt 20.000 km, đủ sức bao phủ toàn bộ địa cầu. Từ các silo ở nội địa Trung Quốc, tên lửa DF-5C có khả năng nhắm đến bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất.

Tốc độ bay đạt hàng chục Mach trong giai đoạn cuối, thu hẹp đáng kể cửa sổ thời gian cho các hệ thống phòng thủ tên lửa đối phương can thiệp.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng DF-5C ra mắt tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc 3/9. Ảnh: Chụp màn hình CCTV News

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính với hỗ trợ từ định vị vệ tinh Beidou, góp phần nâng cao độ chính xác so với các phiên bản cũ.

Theo armyrecognition.com, khả năng mang tải là điểm mạnh then chốt của tên lửa DF-5C. Tên lửa có thể được trang bị tới 10 đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV), cho phép một quả tên lửa tấn công nhiều mục tiêu riêng biệt cùng lúc.

Mỗi đầu đạn có thể mang sức nổ hàng trăm kiloton đến vài megaton, kèm theo mồi nhử và các biện pháp xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương.

Ngoài cấu hình MIRV, tên lửa DF-5C còn được cho là có khả năng mang đầu đạn đơn đa megaton thay thế cho các phiên bản cũ. Thiết kế đầu đạn hình nón được trưng bày trong diễu binh nhấn mạnh khả năng chịu nhiệt và tái nhập khí quyển an toàn.

So sánh với các ICBM khác, tên lửa DF-5C đại diện cho sự kết hợp giữa nền tảng cũ đáng tin cậy và công nghệ hiện đại.

Dù không di động như tên lửa DF-41, quy mô silo kiên cố và tải trọng lớn mang lại lợi thế về sức mạnh hủy diệt và khả năng xuyên thủng phòng thủ đối phương.

Các kỹ sư Trung Quốc và nguyên mẫu bộ phận tên lửa DF-5. Ảnh: CCTV 4

Việc công khai tên lửa DF-5C tại diễu binh 2025 khẳng định chiến lược hạt nhân của Trung Quốc đang hướng tới khả năng tấn công toàn cầu, đồng thời tăng cường sức mạnh răn đe trước các mối đe dọa tiềm ẩn.

Tên lửa DF-5C phản ánh nỗ lực hiện đại hóa liên tục của Trung Quốc trong lĩnh vực tên lửa chiến lược. Dù thông tin chi tiết vẫn mang tính ước tính từ các nguồn công khai và các chuyên gia quân sự do tính chất bí mật quân sự, sự xuất hiện công khai của tên lửa DF-5C đã làm thay đổi đáng kể nhận thức về cán cân hạt nhân toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu, tên lửa DF-5C không chỉ là vũ khí mà còn là công cụ khẳng định vị thế chiến lược của Bắc Kinh.

(Theo SCMP, Global Times, FAS, CSIS Missile Threat, armyrecognition)