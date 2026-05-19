Các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) không chỉ là vũ khí, mà là biểu tượng cho quyền lực và khả năng răn đe tuyệt đối của một siêu cường. Khi tên lửa Minuteman III của Mỹ đang dần bước sang tuổi xế chiều, liệu công nghệ tàng hình biến ảo của tên lửa Topol-M Nga hay sức mạnh cơ động khủng khiếp từ ‘con quái vật’ tên lửa DF-41 Trung Quốc sẽ chiếm thế thượng phong? Hãy cùng đi sâu vào những bí mật công nghệ nằm sau những cỗ máy có khả năng định đoạt số phận của cả một quốc gia chỉ trong chưa đầy 30 phút.

Ba loại tên lửa này đều sử dụng động cơ nhiên liệu rắn ba tầng, cho phép bảo trì lâu dài và phóng nhanh trong vài phút. Tuy nhiên, mỗi quốc gia theo đuổi triết lý thiết kế riêng biệt.

Mỹ ưu tiên độ tin cậy và chính xác cao trên nền tảng cố định. Nga tập trung vào khả năng cơ động và sống sót trước đòn tấn công phủ đầu. Trung Quốc kết hợp cơ động cao với khả năng mang nhiều đầu đạn nhất.

Tên lửa Minuteman III, bước vào phục vụ từ năm 1970 và liên tục được hiện đại hóa, là ICBM silo-based duy nhất còn hoạt động của Mỹ.

Tên lửa Minuteman III có chiều dài khoảng 18,3 mét, trọng lượng phóng khoảng 36.000 kg, tầm bắn hơn 13.000 km. Tốc độ tái nhập khí quyển đạt Mach 23 (khoảng 28.000 km/h).

Hiện nay, mỗi quả tên lửa Minuteman III thường mang một đầu đạn W78 hoặc W87 với sức nổ 300-475 kiloton, dù ban đầu có khả năng mang ba đầu đạn MIRV.

Hệ thống dẫn đường quán tính tiên tiến mang lại độ chính xác CEP khoảng 200 mét, một trong những mức cao nhất trong các ICBM silo.

Nhờ các chương trình nâng cấp động cơ, hệ thống dẫn đường và liên lạc, tên lửa Minuteman III vẫn duy trì độ tin cậy vượt trội, trở thành biểu tượng cho sự ổn định và sẵn sàng lâu dài của lực lượng hạt nhân Mỹ.

Ngược lại, tên lửa RT-2PM2 Topol-M của Nga nổi bật với thiết kế nhấn mạnh khả năng sống sót và cơ động. Được phát triển sau sự tan rã của Liên Xô và đưa vào biên chế từ cuối những năm 1990, tên lửa Topol-M có chiều dài 22,7 mét, trọng lượng phóng 47.200 kg, tầm bắn khoảng 11.000 km, tốc độ Mach 22.

Tên lửa Topol-M sử dụng vật liệu composite sợi carbon nhẹ và bền, cho phép tăng tốc nhanh chóng trong giai đoạn boost, giảm thời gian bị phát hiện bởi vệ tinh.

Nó có thể triển khai cả từ silo và bệ phóng di động đường bộ (TEL) 16 bánh (8 trục), cho phép di chuyển liên tục trên địa hình khó khăn và phóng từ bất kỳ vị trí nào.

Đầu đạn chính thường là một quả đơn với sức nổ 550-800 kiloton, nhưng thiết kế cho phép mang 4-6 đầu đạn MIRV cùng mồi bẫy.

Hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp GLONASS đạt CEP khoảng 200 mét. Topol-M còn nổi tiếng với khả năng cơ động né tránh tên lửa đánh chặn và bay quỹ đạo thấp hơn, tăng thách thức cho hệ thống phòng thủ đối phương.

Tên lửa DF-41 của Trung Quốc đại diện cho thế hệ mới nhất với sự cân bằng hoàn hảo giữa tầm xa, sức mạnh và cơ động. Được triển khai từ khoảng năm 2017-2019, tên lửa DF-41 có chiều dài khoảng 21-22 mét, trọng lượng phóng lên tới 80.000 kg, lớn nhất trong ba loại.

Tầm bắn của tên lửa DF-41 ước tính 12.000-15.000 km, tốc độ tái nhập khí quyển lên tới Mach 25. Điểm mạnh lớn nhất là khả năng mang tới 10 đầu đạn MIRV độc lập ngắm mục tiêu, với tổng tải trọng khoảng 2.500 kg.

Hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp cập nhật sao và BeiDou mang lại độ chính xác cao, sai số vòng tròn (CEP) khoảng 100-150 mét.

Giống Topol-M, DF-41 chủ yếu triển khai trên bệ phóng di động đường bộ (có thể cả đường sắt), cho phép ẩn náu trong hệ thống đường hầm và địa hình rộng lớn của Trung Quốc, nâng cao đáng kể khả năng sống sót trước đòn tấn công đầu tiên.

Về công nghệ, cả ba đều vượt trội so với thế hệ cũ nhờ nhiên liệu rắn ổn định và dẫn đường tiên tiến. Tên lửa Minuteman III thể hiện sự trưởng thành qua hàng thập kỷ nâng cấp, tập trung vào độ tin cậy silo và tích hợp mạng lưới chỉ huy hiện đại.

Tên lửa Topol-M ưu tiên công nghệ né tránh với gia tốc cao, vật liệu composite và quỹ đạo linh hoạt. Tên lửa DF-41 dẫn đầu về tải trọng MIRV và tích hợp định vị vệ tinh quốc gia, phản ánh chiến lược mở rộng nhanh chóng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc.

Trong khi tên lửa Minuteman III đại diện cho sự ổn định lâu dài, tên lửa Topol-M và DF-41 nhấn mạnh tính cơ động để đối phó với các mối đe dọa phòng thủ tên lửa ngày càng mạnh.

Không loại nào vượt trội tuyệt đối mà mỗi bên đều tối ưu hóa theo nhu cầu chiến lược quốc gia. Tên lửa Minuteman III mang lại độ chính xác và tin cậy cao từ vị trí cố định.

Tên lửa Topol-M tăng cường khả năng sống sót qua di chuyển. Tên lửa DF-41 cung cấp sức mạnh tấn công đa mục tiêu lớn nhất với tính cơ động vượt bậc.

(Theo missilethreat.csis.org, armyrecognition.com, cbsnews.com, airforcetimes.com, af.mil, missiledefenseadvocacy.org)