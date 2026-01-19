Đài RT ngày 18/1 đưa tin, đài NBC mới đây đã dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ: "Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ sự quan ngại với các trợ lý về việc Canada không đủ khả năng bảo vệ các vùng lãnh thổ phía bắc trước những đối thủ tiềm tàng. Tổng thống cũng cho rằng Ottawa cần chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng".

Một quan chức khác nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump là củng cố tầm ảnh hưởng ở Tây bán cầu trước sự cạnh tranh của Trung Quốc và Nga, trong đó việc bảo đảm an ninh biên giới phía bắc của Canada là một yếu tố then chốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: NYT

"Có một sự khác biệt lớn so với Greenland. Hiện không có cuộc thảo luận nào về khả năng mua lại Canada hay triển khai binh lính Mỹ tới đây. Thay vào đó, Washington muốn tạo áp lực đủ để Ottowa phải tự tăng cường năng lực phòng thủ, hiện trạng tại Bắc Cực là không đủ", các quan chức Mỹ nói với NBC.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng lần thứ 2, Tổng thống Trump đã nhiều lần úp mở về ý tưởng biến Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ. Điều này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Ottowa. Mới đây, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng công khai phản đối việc Mỹ áp thuế với các đồng minh châu Âu vì vấn đề Greenland.

"Chúng tôi quan ngại vì tình hình đang ngày càng leo thang. Tôi cho rằng các quyết định liên quan đến tương lai của hòn đảo phải do người dân Greenland và Đan Mạch quyết định. Greenland được NATO bảo vệ và Canada cam kết phối hợp với các đồng minh để tăng cường khả năng phòng thủ tại Bắc Cực", ông Carney phát biểu hôm 18/1.