Greenland. Ảnh: Paul Hamilton/Dreamstime/TNS

Hãng RT và báo Bild dẫn lời Trung tá Đức Peter Milevchuk mô tả sự hợp tác với Đan Mạch "tích cực và mang tính xây dựng". Theo quan chức này, đội trinh sát Đức gồm 15 người đã hoàn thành nhiệm vụ như kế hoạch và kết quả trinh sát sẽ được phân tích trong những ngày tới.

Tuần trước, Đan Mạch tuyên bố tổ chức một cuộc tập trận quân sự trên đảo Greenland. Một số quốc gia châu Âu gồm Đức, Thụy Điển, Na Uy và Anh tuyên bố tham gia và mỗi nước đã cử từ 1 - 15 binh sĩ tới. Động thái này diễn ra sau khi cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ kết thúc với những bất đồng cơ bản giữa chính quyền của Tổng thống Donald Trump và các đồng minh châu Âu về vùng lãnh thổ tự trị này.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Trump đã tăng cường nỗ lực thâu tóm Greenland, một mục tiêu ông theo đuổi từ nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Trump lập luận rằng việc sáp nhập Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần bày tỏ không hài lòng với sự hiện diện quân sự của Đan Mạch ở Greenland, cho rằng lực lượng này không đủ để bảo vệ hòn đảo lớn nhất thế giới.

Những nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát Greenland của ông Trump đã có thêm một bước ngoặt mới vào ngày 17/1, khi ông tuyên bố áp thuế 10% từ tháng 2 và tăng lên 25% vào tháng 6 đối với 8 quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, vì tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự mang tính biểu tượng của NATO tại đó để đáp trả các đe dọa của Mỹ.

Động thái của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ có phản ứng thống nhất và phối hợp.

Theo tạp chí Financial Times ngày 18/1, EU đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả Mỹ, bao gồm áp thuế hoặc hạn chế lên tới 93 tỷ Euro đối với các công ty Mỹ hoạt động trong khối.