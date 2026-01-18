Đài RT ngày 18/1 đưa tin, hàng nghìn người dân trên đảo Greenland mới đây đã tuần hành tại thủ phủ Nuuk để bày tỏ phản đối kế hoạch giành quyền kiểm soát hòn đảo của Tổng thống Mỹ Trump, hô vang khẩu hiệu "Greenland không phải để bán".

Các cuộc tuần hành bắt đầu từ ngày 17/1, khi đám đông tập trung trước trụ sở lãnh sự quán Mỹ ở Nuuk. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng tham gia biểu tình, giơ cao một tấm biểu ngữ ghi "Chúng tôi tự quyết định tương lai của mình". Ước tính có khoảng 4.000 người dân đã tập trung ở Nuuk, tương đương với khoảng 1/5 dân số của thành phố này.

Video: RT

Tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra, thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Đám đông tuần hành đã cùng nhau hô vang khẩu hiệu "Greenland không phải để bán", giương cao lá cờ đỏ trắng của hòn đảo này trước Đại sứ quán Mỹ, cùng với đó là các biểu ngữ "Hãy tránh xa Greenland" hay "Greenland là của người dân địa phương".

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã liên tục có những động thái tỏ rõ việc Mỹ muốn thâu tóm Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ông Trump mới đây đã tuyên bố áp thuế 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% từ tháng 6 đối với 8 nước thành viên NATO gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh cho tới khi Mỹ giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Theo Tổng thống Trump, Greenland là khu vực có lợi ích an ninh chiến lược với Mỹ và hệ thống phòng thủ "Vòm Vàng" trị giá hàng trăm tỷ USD chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả nếu hòn đảo ở Bắc Cực được đưa vào mạng lưới.