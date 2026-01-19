Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 18/1, Tổng thư ký NATO Rutte cho biết ông vừa có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Trump về tình hình an ninh ở hòn đảo tự trị Greenland của Đan Mạch và khu vực Bắc Cực. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác về vấn đề này và tôi mong được gặp ông Trump tại Davos, Thụy Sĩ vào cuối tuần này”, ông Rutte thông tin.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và ông Rutte. Ảnh: Mark Rutte

Cho đến nay, các quan chức Nhà Trắng chưa tiết lộ nội dung cuộc thảo luận về đảo Greenland giữa ông Trump và ông Rutte.

Theo báo The Hill, Tổng thống Mỹ Trump hôm 17/1 tuyên bố Washington sẽ áp thuế với 8 quốc gia thành viên trong khối NATO ở châu Âu vì đã phản đối kế hoạch thâu tóm Greenland của ông. Dự kiến, mức thuế 10% mà Mỹ áp lên các nước trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2 và sẽ tăng lên 25% vào tháng 6 cho đến khi Washington đạt được thảo luận mua lại Greenland từ Đan Mạch.

Thời gian qua, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố Mỹ cần sáp nhập đảo Greenland vì “an ninh quốc gia” và luôn thể hiện quyết tâm thâu tóm vùng lãnh thổ này bằng mọi cách thức, bao gồm cả sử dụng quân đội.