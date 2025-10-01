Chiều 30/9, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) làm chủ tịch, công bố thông tin bất thường liên quan đến công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của HAGL.

Theo đó, UBCKNN đề nghị CTCP Hoàng Anh Gia Lai liên hệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) để thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo quy định.

Trước đó, hôm 26/6, ngay sau khi nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN và nghị quyết của Hội đồng quản trị, HAGL đã công bố hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích hoán đổi nợ.

Cụ thể, HAGL đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng một cổ phiếu.

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm 1 tổ chức là CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (60,06 triệu cổ phiếu HAG) và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào (39,9 triệu cổ phiếu HAG), ông Phan Công Danh (5,04 triệu cổ phiếu HAG), ông Nguyễn Anh Thảo (5,04 triệu cổ phiếu HAG), ông Hồ Phúc Trường (49,98 triệu cổ phiếu HAG) và ông Nguyễn Đức Trung (49,98 triệu cổ phiếu HAG).

Như vậy, số cổ phiếu nói trên sẽ được niêm yết trên HoSE.

Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi nợ.

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu HAG này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, kể từ ngày 25/9/2025.

Cổ phiếu HAG đang ở vùng đỉnh lịch sử, đóng cửa phiên 30/9 ở mức 16.300 đồng/cp, tăng mạnh so với mức 11.800 đồng/cp hồi đầu năm 2025 và khoảng 7.000 đồng/cp năm 2023.

Cổ phiếu HAG gần đây tăng mạnh sau khi ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đẩy mạnh tái cấu trúc, chấm dứt một thập kỷ ngập trong nợ của doanh nghiệp phố núi nổi tiếng trên thị trường chứng khoán.

Gần đây, con trai Bầu Đức đã trở thành cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai sau khi ông Đức bán ra một lượng lớn cổ phiếu HAG.

Hiện Bầu Đức còn nắm giữ gần 305 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 28,84%.

Trong quý II/2025, HAG báo lãi ròng 483 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ nhờ sự bứt phá của mảng kinh doanh chuối. Trong 6 tháng đầu năm, HAG báo doanh thu tăng 34% lên hơn 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 72% lên 824 tỷ đồng, đạt 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Như vậy, tới cuối tháng 6, HAG đã không còn lỗ lũy kế. Doanh nghiệp dự kiến sẽ hạch toán doanh thu sầu riêng và hướng tới việc hoàn thành mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng cho cả năm 2025.

Trong vài năm qua, HAG liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực và nỗ lực giảm nợ đáng kể. Tuy nhiên, khối nợ vẫn còn khá lớn và doanh nghiệp mất cân bằng giữa tài sản ngắn hạn và nợ, chi phí tài chính vẫn là gánh nặng.

Tới giữa năm 2025, HAG có tổng nợ phải trả 15.630 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm 9.320 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm 2025 của HAGL là 360 tỷ đồng.

Việc hoán đổi nợ CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân giúp HAGL giảm bớt gánh nặng chi phí tài chính, lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán. Tất nhiên, đổi lại thì tỷ lệ sở hữu của các cổ đông suy giảm.

Sau thương vụ, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt cùng người liên quan trở thành cổ đông lớn, nắm giữ gần 75,6 triệu cổ phiếu HAG (5,96%). Riêng Hướng Việt mua 60,06 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 720 tỷ đồng. Đây là thành viên nòng cốt của hệ sinh thái Hướng Việt Holdings, đang đầu tư vào bất động sản, năng lượng tái tạo, trong đó có dự án Metropole Thủ Thiêm.