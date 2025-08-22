Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM công bố thông tin bất thường liên quan đến việc thay đổi tên gọi.

Ngày 20/8, EVN Finance nhận được Quyết định số 2055 ngày 19/8 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Theo đó, EVN Finance chính thức đổi tên thành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, tên viết tắt bằng tiếng Việt là Công ty Tài chính Điện lực; tên tiếng Anh là EVF General Finance Joint Stock Company (EVF).

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 1/9/2008 với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Năm 2020, EVN đã thoái thành công 100% vốn sở hữu tại EVN Finance.

Tuy nhiên, sau khi đăng tải loạt thông tin về kết luận thanh tra EVN Finance, hàng trăm bình luận gửi về VietNamNet đều nhầm lẫn đây vẫn là công ty trực thuộc EVN.

EVN Finance chính thức đổi tên thành Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF).

Việc đổi tên công ty diễn ra sau khi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có thông báo kết luận thanh tra đối với EVN Finance, trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm về hoạt động quản trị, điều hành, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng nội bảng - cấp tín dụng tập trung vào các khách hàng lớn tiềm ẩn rủi ro, nhóm khách hàng (cho vay khách hàng cá nhân lớn...) và hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro.

Chánh Thanh tra cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, tổng số tiền phạt là 635 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm của EVN Finance, gồm: cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định; thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định; cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định.

Cùng với đó, ngày 15/8, công ty này công bố loạt thông tin bất thường liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt và thay đổi người đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT với ông Lê Mạnh Linh.

Cũng theo công bố thông tin bất thường, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm Thành viên HĐQT, quyền Tổng giám đốc công ty từ ngày 21/8; bổ nhiệm ông Mai Danh Hiền làm Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 21/8.

Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 21/8.