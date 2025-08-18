Lộ loạt sai phạm

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt động từ ngày 1/9/2008 với sứ mệnh là đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt nam và các đơn vị thành viên. Năm 2020, EVN đã thoái thành công 100% vốn sở hữu tại EVNFinance,

Mạng lưới EVN Finance gồm trụ sở chính và 2 chi nhánh tại Đà Nẵng và TPHCM. Vốn điều lệ tính tới cuối tháng 6/2025 là hơn 7.605 tỷ đồng.

Ngay sau kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, ngày 15/8, EVN Finance gửi văn bản đến cơ quan quản lý công bố miễn nhiệm ông Mai Danh Hiền khỏi chức Tổng giám đốc. Đồng thời, bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm quyền Tổng giám đốc từ ngày 21/8. Ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của EVN Finance cũng từ 21/8.

EVN Finance được thành lập theo giấy phép ngày 7/7/2008 của NHNN. Ảnh: EVNF

Về cơ cấu cổ đông, EVN Finance không ghi nhận cổ đông lớn nào. 100% là cổ đông nhỏ với tổng cộng 70.443 người tính tới cuối năm 2024, nắm toàn bộ hơn 760 triệu cổ phần. Cổ đông Nhà nước nắm giữ 0%. Số lượng cổ đông tổ chức là 68, nắm 7,98% cổ phần. Còn lại cổ đông cá nhân nắm hơn 92% cổ phần. Có 78 cổ đông nước ngoài nắm 0,45% cổ phần.

Trong ban lãnh đạo, Chủ tịch Phạm Trung Kiên nắm 0,433%, ông Lê Mạnh Linh nắm 0,435%, ông Mai Danh Hiền nắm 0,388%.

Tỷ lệ nắm giữ của một số người nội bộ của EVN Finance.

EVN Finance có mối quan hệ mật thiết với Chứng khoán VIX, Quản lý quỹ Amber (Amber Capital) và Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Amber Capital Holdings và EVN Finance đều là cổ đông lớn tại Chứng khoán Nhất Việt.

Tín dụng tăng nhanh, lợi nhuận lập kỷ lục

Mặc dù các công ty tài chính gặp rất nhiều khó khăn trong các năm qua, từ tác động tiêu cực của dịch Covid-19 cho tới sức cầu tiêu dùng suy giảm, hoạt động kinh doanh của EVN Finance tăng đều, bao gồm cả tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, EVN Finance ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 598 tỷ đồng, tăng 92,5% so với cùng kỳ và đạt 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 482 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 249 tỷ đồng, tương đương mức tăng 94%.

Trong nửa đầu năm, EVN Finance ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 812 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023 và 2024, dưới thời của Chủ tịch Phạm Trung Kiên và Tổng giám đốc Mai Danh Hiền ghi nhận kết quả kinh doanh cũng rất ấn tượng. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt gần 561 tỷ đồng, tăng so với mức 328 tỷ đồng năm 2023 và 366 tỷ đồng năm 2022.

Các khoản vay của EVN Finance.

Dù chịu tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, năm 2021, EVN Finance vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, đạt hơn 411 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12% so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra.

Tài sản cũng tăng mạnh từ mức gần 42.200 tỷ đồng cuối năm 2022 lên hơn 49.200 tỷ đồng cuối năm 2023 (tương đương mức tăng 16,6%) và gần 59.600 tỷ đồng cuối năm 2024 (mức tăng 21,1%).

Tới cuối tháng 6/2025, tài sản của EVN Finance tăng thêm 17%, lên gần 69.600 tỷ đồng. Quy mô tài sản mở rộng chủ yếu nhờ tăng trưởng cho vay khách hàng, từ mức 46.300 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 52.200 tỷ đồng và tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng.

Tài sản của EVN Finance gia tăng đến từ tiền gửi của khách hàng (thêm khoảng 3.000 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá (thêm khoảng 7.700 tỷ đồng). Điều này cũng đồng nghĩa với việc tổng nợ phải trả tăng thêm khoảng 10.000 tỷ đồng.

Vậy EVN Finance đang huy động tiền từ đâu và cho những ai vay chính?

Trong báo cáo, EVN Finance đề cập hơn 13.300 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn bằng VND, trong đó phần lớn đến từ các công ty cổ phần với gần 11.800 tỷ đồng.

Trong gần 52.800 tỷ đồng cho vay tính tới cuối tháng 6/2025, có gần 49.600 tỷ đồng cho vay các tổ chức, cá nhân trong nước. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt gần 23.400 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 21.000 tỷ đồng hồi đầu năm. Nợ trung hạn đạt hơn 21.400 tỷ đồng, so với hơn 18.700 tỷ đồng.

EVN Finance tập trung cho vay các doanh nghiệp TNHH với hơn 29.000 tỷ đồng tính tới cuối quý II/2025, so với mức gần 24.700 tỷ đồng hồi cuối năm 2024. Một lượng lớn tiền cho vay tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (hơn 10.600 tỷ đồng), bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ (gần 12.400 tỷ đồng) và xây dựng (hơn 9.000 tỷ đồng).

Hồi đầu năm 2025, EVN Finance ghi nhận cho Chứng khoán VIX vay 494 tỷ đồng, tới cuối tháng 6/2025 dư nợ còn 150 tỷ đồng.

Tới cuối tháng 6/2025 EVN Finance cũng ghi nhận cho Chứng khoán Nhất Việt vay 50 tỷ đồng.

Trong năm 2024, EVN Finance có hàng chục giao dịch trị giá từ vài tỷ cho tới vài chục tỷ với người có liên quan là CTCP Quản lý Quỹ Amber. Thành viên HĐQT của EVN Finance là chủ tịch HĐQT CTCP Quản lý Quỹ Amber. Tuy nhiên, từ ngày 4/4/2024, CTCP Quản lý Quỹ Amber không còn là người liên quan của EVN Finance.

Trong báo cáo quản trị 2024, EVN Finance cũng ghi nhận CTCP Amya Holdings là người có liên quan và có dư nợ hơn 316 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, EVN Finance trả thù lao và lương cho HĐQT, ban lãnh đạo và ban kiểm soát là 8,65 tỷ đồng, so với mức gần 7,54 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.